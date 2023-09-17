İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Toplumsal Politikalar Başkanlığı’nın organize ettiğiu kahvaltı programında vatanı Türkiye Cumhuriyeti için mücadele eden Gaziler ile bir araya geldi. Ankara İl Başkanlığının yoğun katılım sağladığı programda; Akşener, gençlik kolları tarafından coşkuyla karşılandı.

Toplumsal Politikalar Başkanı Ece Güner, Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı Ayyüce Türkeş Taş ve Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu programa katılım sağlayanlar arasındaydı.

ŞEHİT VE GAZİLERİN HAKLARI ÖDENMEZ

Akşener Programda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

Bu ülkede yaşayan her bir birey ne yapsa Şehit ve Gazilere, onların yakınlarına olan hakkı ödeyemez. Bunu sadece bugün burada söylemiyorum. Üniversite hocalığı yaptığım dönemde de aynıydı.

Ankara’ya geldiğim zaman Sn. Çiller Başbakanken bir vakıf kurmuştu. Zübeyde Hanım Şehit Anaları Vakfı ve o vakfın başkanlığına beni getirdi. Kendisi de onursal başkanımız oldu. Çalışmaya Anneler ile başladık. Şehit anaları, şehit babaları ile başladık.

Sonra gencecik çocuklarımızın Gazi olduğu bir dönem geldi. Sayılarının gittikçe arttığı bir dönem geldi. O dönemde vakfın adını; Zübeyde Hanım Şehit Aileleri ve Gazileri Koruma ve Yardımlaşma Vakfı haline getirdik. Ben sizi 1994’ten beri tanıyor ve aranızdayım. Eğer bugün buradan size hitap edebiliyorsam, Allah’ı şahit tutarak söylüyorum; o zamanlardan bugüne birbirimizin elini tutup birbirimize dua ettiğimiz anların sonucudur. Tek bir hedefim oldu hizmet etmek, dualarınıza nail olmak.

ŞEHİT AİLELERİNİN HAKKINI SAVUNDUĞUM İÇİN BANA 'KAFİR' DEDİLER

Şehit anne ve babaları genelde dar gelirli, genel olarak küçük ilçe ve köylerdendi. Avukat tipi akbabalar türemişti o dönemde. Adı avukat ama belirli bazı yerlere bağlı. Çocuğunuzun kanının parasını almak haram diyerek devletimizin verdiği o hakkı yani şehit evladının üzerinden kendisine bağlanacak maaşı bağışlamalarını sağladılar. Ben önce bununla mücadele ettim. O yüzden bugün hiç yabancı değil bunlar bana.

Türkiye’nin her yerinde bana kafir denildi. Şehit anasının, şehit babasının kendisine bağlanacak maaşını belirli yerlere bağışlamasını söyleyen akbabalarla mücadele ettiğim için bu kadın kafir denildi. Allah bin kere razı olsun siz sahip çıktınız ve dediniz ki bu kadın bir Müslüman; namazında niyazında bir kadın. Çünkü ben anasının amcası Yemen’de şehit düşmüş bir yeğenim.