Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen “Ombudsman Gaziosmanpaşalılarla Buluşuyor” toplantısında konuşan Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Arabulucuya intikal eden 4 milyon 600 bin müracaattan 3 milyonu arabulucu ile çözülmüş” dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, vatandaş ile idare arasında meydana gelen ihtilafların çözümünde kamu denetçiliğinin rolünü ele almak üzere “Ombudsman Gaziosmanpaşalılarla Buluşuyor” toplantısı düzenledi. Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantıda Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve ekibi vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.



“ARABULUCUYA İNTİKAL EDEN 4 MİLYON 600 BİN MÜRACAATTAN 3 MİLYONU ÇÖZÜLMÜŞ”

Toplantıda konuşan Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Türkiye’de arabuluculuk, uzlaşma, hoşgörülü davranma zaten bizim örf, adetlerimizde, geleneğimizde ve dinimizde olan güzel bir gelenektir. Türkiye’de yargı dışı çözüm yolları çoğaldı. 15 gün önce Adalet Bakanımız açıkladı. Arabulucuya intikal eden 4 milyon 600 bin müracaattan 3 milyonu arabulucu ile çözülmüş. Bir an çabuk öfkelensek de sonradan uyumlu bir toplum ve insanlar olduğumuz ortaya çıkıyor. 3 milyon dosyada bir kişi şikayetçi bir de karşı taraf olursa 6 milyon insan adliyeye taşınacak. Bunlar güzel şeyler. Kamu denetçiliği kurumu da devletle insanlar arasında olan ihtilaflarda mahkemesiz bir çözüm yoludur” şeklinde konuştu.



“TÜRK DEMOKRASİSİ ADINA ÇOK ÖNEMLİ NOKTADA HİZMET ETTİĞİNİ GÖRMEK BİZİ GURURLANDIRIYOR ”

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Baktığımızda şeffaflık, iyi yönetim, adaletin merkezi sorumlulukların yumağı gibi gözüküyor. Aynı zamanda vatandaşa ücretsiz hakimlik, avukatlık ücreti veren, toplumu kamu ile barıştıran, kamu ile arasındaki sorunları çözmeyi şiar edinen bir kurum. Türk demokrasisi adına çok önemli noktada hizmet ettiğini görmek Türk vatandaşı olarak bizi gururlandırıyor. Elbette vatandaşların kamu ile olan ilişkilerini normalleştirirken Türkiye’nin de demokratikleşmesi açısından baktığımız zaman her alanda olduğu gibi bu alanda da uzlaşma eksenli çalışmaları görmemiz mümkün” dedi.