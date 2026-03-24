İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü çalışmalarını değerlendirdi. Davalar, mevzuat ve hukuki danışmanlık hizmetleri ele alındığı toplantıda Bakan Çiftçi, hukuka uygun ve hızlı kamu hizmetleri için hukuki süreçlerin güçlendirilmesini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı Bakanı Mustafa Çiftçi, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bir brifing aldı.

Toplantıda, Genel Müdürlüğün görev, yetki ve işleyişi ile bağlı daire başkanlıklarının faaliyetleri ayrıntılı olarak değerlendirildi. Ayrıca, 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Bakanlığın taraf olduğu davalara ilişkin muhakemat hizmetleri ve yürütülen işlemler ele alındı. Mevzuat çalışmaları ve idareye hukuki danışmanlık hizmetlerinin etkinliği de toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı.

Bakan Çiftçi, toplantıda kamu hizmetlerinin hukuka uygun, etkin ve hızlı yürütülmesine yönelik tedbirleri değerlendirirken, idareye hukuki danışmanlık süreçlerinin güçlendirilmesine dikkat çekti.

Toplantıya Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ve daire başkanları da katıldı.

