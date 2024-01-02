Depremzede ailelerin kaldığı konteynerlerde yangın riskine karşı uyarıda bulunan uzmanlar, olası bir yangını söndürmek için konteyner giriş kapısının yanında yangın söndürme tüpü ve dışında mutlaka bir fıçı su bulundurulması gerektiğini söylüyor. Konteynerlerde çocukların yalnız bırakılmaması gerektiğini ifade eden İSG Uzmanı Dr. Rüştü Uçan, “Pişirici ve ısıtıcılar yanıcılardan mümkün mertebe izole edilerek kullanılmalı. Konteyner içinde ve yanında sigara içilmemeli.” uyarısında bulunuyor.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan ve Öğretim Görevlisi Abdurrahman İnce, depremzede ailelerin kaldığı afet konteynerlerinde çıkan yangınlara dikkat çekerken; afet konteynerlerinde yangın güvenliğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İSG Uzmanı Dr. Rüştü Uçan, kış mevsimi olması nedeniyle yangın riskinin olduğuna işaret ederek, afet konteynerlerinde yangın güvenliğine ilişkin olması gerekenleri şöyle anlattı:

“Konteyner duvarları ve çatısı A1 sınıfı hiç yanmaz malzemeden yapılmalıdır. En iyisi taş yünü yalıtım malzemesi dolgulu galvaniz sac paneldir. Kapıları da yanmaz malzemeden olmalıdır. Elektrik tesisatı korunaklı olmalı, Kaçak Akım Koruma Rölesi bulunmalı, uzatma kabloları kullanılmamalı, elektrikli aletler dikkatli ve güvenli kullanılmalıdır.”

Yangın söndürme cihazı olmalı!

Bir yangın başlangıcını söndürmek için konteyner içine, giriş kapısının yanına 6 kg’lık ABC tipi KKT’li taşınabilir söndürme tüpü koyulması gerektiğini kaydeden Dr. Rüştü Uçan, “Konteyner dışında ise bir fıçı su bulundurulmalı. Pişirici ve ısıtıcılar yanıcılardan mümkün mertebe izole edilerek kullanılmalı. Konteyner içinde ve yanında sigara içilmemeli.” dedi.

Çocuklar yalnız bırakılmamalı

Konteynerlerde çocukların yalnız bırakılmaması gerektiğini de vurgulayan Dr. Rüştü Uçan, “Konteyner dışına kaçış yolu her zaman açık tutulmalı, engel bulunmamalı. Konteyner içlerinde mümkün mertebe kolay yanıcı, kolay alevlenici malzeme bulundurulmamalı.” diye uyardı.

Yangın çıktığında neler yapılmalı?

Öğretim Görevlisi Abdurrahman İnce de konteynerlerde yangın çıktığında yapılacakları şu şekilde anlattı:

“- Alarm verilmeli,

- Yangın söndürme cihazı ile yangın söndürülmeli,

- Elektrik kesilmeli,

- Öncelik engelli, hamile, yaşlı ve çocuklar olmak üzere tahliye gerçekleştirilmeli,

- Mahsur kalanlar kurtarılmalıdır.”