AFAD Başkanı Okay Memiş, 7 Temmuz 2024 Pazar günü yağan aşırı yağışlar nedeniyle Çaybaşı ve İkizce ilçelerimizde meydana gelen sel afeti hakkında bilgi almak ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Ordu’ya geldi.ORDU (İGFA) - 7 Temmuz 2024 Pazar günü Çaybaşı ve İkizce ilçelerimizde etkili olan ve hasarlara yol açan sel afetini değerlendirmek ve bölgemiz için verilen sarı kodlu yağış uyarısı nedeniyle alınan önlemleri gözden geçirmek üzere İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

İl AFAD Merkezinde gerçekleştirilen İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısına, Vali Muammer Erol, AFAD Başkanı Okay Memiş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AFAD Başkan Yardımcısı Dr. Önder Bozkurt, Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin, Vali Yardımcıları Ayhan Durmuş, Burak Keser, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, DSİ Samsun Bölge Müdür Yardımcısı Serdar Güzel, OSKİ Genel Müdürü Murat Us, ilgili kurumların yöneticileri katıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Işık, toplantıda bir sunum yaparak, aşırı yağışlar nedeniyle 7 Temmuz 2024 Pazar günü Çaybaşı ve İkizce ilçelerimizde meydana gelen sel afetinin yol açtığı hasarlar ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Sel ve heyelan afeti risklerini azaltmaya yönelik çalışmaların da ele alındığı toplantıda bir değerlendirme yapan Vali Muammer Erol, AFAD Başkanlığı tarafından satın alınan ve DSİ’ye teslim edilen iş makineleri ile dere yataklarında ciddi temizlik çalışmaları yapıldığını ve çalışmaların belirli bir program dahilinde sürdürüldüğünü ifade etti.

Vatandaşların can güvenliğinin her şeyin önünde olduğunu belirten AFAD Başkanı Okay Memiş, önleyici tedbirlerin güçlü bir şekilde alınmaya devam edeceğini kaydetti.

Toplantı bitiminde basın mensuplarına açıklamalarda da bulunan AFAD Başkanı Okay Memiş, “Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Sayın Valimizle beraber, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilgili diğer paydaşlarımızla beraber AFAD’da bir değerlendirme toplantısı yaptık. Malumlarınız olduğu üzere dün ve bugün için Samsun ve Ordu’da yağışlarla ilgili olarak turuncu alarm verilmişti. Dün Samsun’daydık, gece saatlerine kadar yöneticilerle bir aradaydık. Şükürler olsun orada herhangi bir can kaybı olmadan turuncu alarm alınan tedbirler sayesinde atlatılmış oldu. Ordu’da da dün itibariyle sarı ikaz verilmişti. Sayın Valimizin liderliğinde, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve diğer paydaşlarımızla birlikte güçlü bir tedbir alındığını Ordu’da da gördük. Büyükşehir Belediyemizin, DSİ’nin, emniyetin, jandarmanın, AFAD’ın Sayın Valimizin önderliğinde yaklaşık 500’ün üzerinde personel ve yaklaşık 250-300’lük araç ve ekipman parkıyla tedbirli bir vaziyette riskli bölgelerde beklediğini söyleyebiliriz” dedi.

“VATANDAŞLARIMIZ DERE YATAKLARINDAN UZAK DURSUNLAR”

Vatandaşlara uyarılarda bulunan AFAD Başkanı Memiş, “Şu an için Ordu genelinde ilçelerimizle birlikte özellikle İkizce dahil olmak üzere çok fazla büyük bir sorun şimdilik görünmüyor. Ama bu tedbirlerimizi hafifleteceğimiz anlamına da gelmiyor. Risk ortadan kalkana kadar, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ikazı ortadan kalkana kadar bütün vatandaşlarımızın devlet tarafından verilmiş olan ikazlara, anonslara, mesajlara riayet etmelerini istirham ediyoruz. Dere yataklarından uzak dursunlar, bunu özellikle kendilerinden rica ediyoruz. Bakın, yaklaşık 15 cm’lik debisi olan bir akarsu, bir vatandaşın ayağını yerden kesebiliyor. 35 cm’lik debisi olan bir su ise bir aracın tekerini yerden kesebiliyor. İkaz edilmiş olmasına rağmen vatandaşlarımızın bazen bu şekilde davrandığını kötü örneklerden görüyoruz ve vefatlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Dolayısıyla lütfen vatandaşlarımız bu ikazlara riayet etsin, cami anonslarından, jandarmamızın, emniyetimizin anonslarından, belediyemizin, valiliğimizin yapmış olduğu, AFAD’ımızın yapmış olduğu ikazlara riayet etsinler. Yeter ki can kaybı olmasın. Can kaybı olmadıktan sonra gerisini devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün bu varsa şayet altyapısı ve diğer şeylerin hepsi giderilir ama bizim amacımız can kaybının önüne geçmek. Maalesef dün itibariyle Çaybaşı ilçemizde can kaybı var. Bir teyzemiz maalesef hakkın rahmetine kavuştu. Sel sularına kapıldı, kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekânı cennet olsun. Dolayısıyla amacımız bu can kayıplarının önüne geçmek. Burada bu tedbirlerin alınmasında emeği geçen başta Sayın Valimize, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, bütün AFAD çalışanlarına, jandarmamıza, emniyetimize, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin bütün ekiplerine, tüm paydaşlarımıza ve siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.