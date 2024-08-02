Millî Eğitim Bakanlığınca, okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını artırmak ve çocukların potansiyelini keşfetmelerine yardımcı olmak amacıyla 81 ilde festival havasında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.ANKARA (İGFA) - Okul öncesi eğitimin çocuğun hayatındaki önemine vurgu yapmak; toplumun okul öncesi eğitime yönelik farkındalığını artırmak; aile, çocuk ve okul iş birliğini güçlendirmek amacıyla 81 ilde il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ile okul müdürlükleri tarafından ağustos ayı içinde "okul öncesi etkinlikleri" yapılacak.



Festival havasında düzenlenecek etkinliklerde aile-çocuk etkileşimini sağlayan, çocukların geleneksel ve evrensel sanat türü ve tekniklerini tanımalarına, kendi özgün uygulamalarını yapabilmelerine fırsat tanıyan sanat atölyeleri, çocukların merak duygularını besleyen ve keşfetmelerini sağlayan çeşitli bilim atölyeleri kurulacak. Atölyelerin yanı sıra şenliklerde fiziksel etkinliklerin ön planda olduğu açık hava etkinlikleri ile geleneksel çocuk oyunlarına yer verilecek.

Etkinliklerde okul öncesi eğitimin önemine yönelik ailelere bilgilendirme faaliyetleri de gerçekleştirilecek.

Düzenlenen etkinliklerde çeşitli bilim ve sanat atölyeleri, sergi, sportif faaliyetler ve eğitsel oyunlarla çocukların bu önemli dönemde sağlıklı bir şekilde gelişmelerine katkıda bulunulması ve potansiyellerini keşfetmeleri amaçlanıyor. Ayrıca çocukların hayal güçlerini, yaratıcılıklarını ve meraklarını destekleyerek eğitim hayatlarına güçlü bir temel oluşturulması hedefleniyor.

Etkinlikteki atölye ve veli seminerlerinde velilere, çocukların bu dönemdeki eğitimlerinin önemi ve nasıl destek olabilecekleri konusunda bilgi sunulacak. Böylece, ebeveynler çocuklarının gelişimine daha aktif bir şekilde katkıda bulunabilecek ve evde de destekleyici bir ortam oluşturabilecekler.