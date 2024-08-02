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26 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 19-23 Ağustos tarihleri arasında alacak.

6-14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler başvuracak. 3'üncü nakil sürecinde başvuruları il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları alacak.

2'nci nakil döneminde yerleşemeyen öğrenciler için 3'üncü nakil süreci başlayacak.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında, yerleştirmeye esas ikinci nakil tercihleri bugün sona eriyor. ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı LGS yerleştirme takviminde LGS 2. Nakil başvuru tarihleri olarak 29 Temmuz – 2 Ağustos günleri açıklanmıştı. Bu kapsamda LGS 2. Nakil başvuraları bugün sona eriyor. Tercih işlemleri 'e-okul' üzerinden yapılıyor.