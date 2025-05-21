Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Pediatrik Kemik İliği Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Barış Malbora'nın gerçekleştirdiği 500. pediatrik kemik iliği nakli, hastanede düzenlenen bir törenle kutlandı.

Törene katılan Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. A. Avni Atay, Prof. Dr. Barış Malbora'yı bu önemli başarısından dolayı tebrik ederek, kendisine ve tüm ekibe özverili çalışmalarından ötürü teşekkürlerini iletti.

Prof. Dr. Barış Malbora, uzun yıllara yayılan bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ederek, “Bu başarı, yalnızca bireysel değil; özveriyle çalışan güçlü bir ekibin ortak emeğidir,” dedi.

Tören, pasta kesimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.