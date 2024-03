Çağdaş Gençlik 15. Geleneksel Şehitler Abidesi Çanakkale Buluşması; 23 Mart Cumartesi günü, Çağdaş Gençlik Merkez Birimi ve ÇYDD Çanakkale Şubesi öncülüğünde, ÇYDD Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun katkılarıyla geçekleştirildi. 69 şube ile 2 binden fazla üye ve öğrencinin katıldığı etkinlikte; ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Av. Sedat Durna ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Etkinlikte konuşan Genel Başkan Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Atatürk’e ve O’nun fikirlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek ‘’Bu ülkede her şeye, bütün yıpratmalara rağmen Atatürk’ün adı gururla yaşatılıyor ve sonsuza kadar yaşatılacak. 1915 yılında bize ‘’Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin’’ kapısını aralayan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsında bütün mehmetçiklerimizi saygıyla anıyoruz’’ dedi.

Çağdaş Gençlik Geleneksel Şehitler Abidesi Çanakkale Buluşması’nın 15.si, Çağdaş Gençlik Merkez Birimi, ÇYDD Genel Merkezi ve ÇYDD Çanakkale Şubesi’nin iş birliği ile gerçekleştirildi. 23 Mart Cumartesi günü gerçekleşen buluşmaya, ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Av. Sedat Durna’nın yanı sıra ÇYDD bünyesinde yer alan 69 şubeden 2 bini aşkın üye, gönüllü ve öğrenci katıldı. Gün boyu devam eden etkinlik, Çanakkale Şehitler Anıtı’nın ziyareti ile başlayarak şehitlerimiz anısına gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Etkinlikte ayrıca, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve gençliğin Ata’ya cevabı tüm katılımcılar tarafından yüksek sesle okundu. Etkinlik, ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel’in tarafından yapılan konuşma ve Çağdaş Gençlik Genel Kolaylaştırıcı Yardımcısı Yusuf Aksu tarafından geçekleştirilen basın açıklaması ile son buldu.



Prof. Dr. Ayşe Yüksel: Bütün Yıpratmalara Rağmen Atatürk’ün Adı Gururla Yaşatılacak

Konuşmasında, laik Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin 1915 yılında Çanakkale’de atıldığının altını çizen ve gençlere duyduğu güveni yineleyen Genel Başkan Yüksel, ‘’Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin gelecek umudu olan sevgili gençlerimiz, hepinizi yürekten kutluyor ve kucaklıyoruz. Çanakkale şubemizin ev sahipliğinde gerçekleşen bu buluşma için, Türkiye’nin dört bir yanından Çanakkale’ye gelen gençlerimiz var. 1915’in üzerinden 109 yıl geçmesine rağmen, 69 şubemiz ile buradayız. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kalbimizdeki sevgi ile ziyaret ettiğimiz şehitlerimiz sayesinde bugün buradayız. Ne mutlu bize. Minnetimiz ve sonsuz saygımız nesilden nesile devam edecek. Atatürk, Atatürk olmayı belki de Çanakkale’de hak etti. Hak etmek diyorum, çünkü bu unvanı kimse kendisine sunmadı. Atatürk burada birçok duyguyu yaşadı. Evlatlarına, ‘’Ben size ölmeyi emrediyorum’’ demek hiç de kolay değildi. O noktaya hangi koşullarda geldiğini biliyoruz. Ama bütün bu zorluklara rağmen mermi saldırısı altında kitaplarını okuyor, geleceğe dair hayallerini büyütüyordu. Bugün huzurlu bir şekilde uyuyor. Bu ülkede her şeye, bütün yıpratmalara rağmen Atatürk’ün adı gururla yaşatılıyor ve sonsuza dek yaşatılacak. 1915 yılında bize laik Türkiye Cumhuriyeti’nin kapısını aralayan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsında bütün mehmetçiklerimizi saygıyla anıyoruz. İyi ki geldiniz, iyi ki bu duyguyu hep birlikte yaşadık. Bugün, benim adıma da güzel anılar defterine not edeceğim ve dönüp tekrar okuyacağım bir gün oldu. Gençliğimiz iyi ki var ve iyi ki değerlerine sahip çıkıyor. ‘’Ey Türk Gençliği’’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün gençleri onlar. Gençlerimizle birlikte yol yürümeye ve her zaman onların yanında durmaya devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu.

ÇGMB: Çağdaş Gençlik Olarak İlelebet Cumhuriyet İçin Biz Buradayız



ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel’in konuşmasının ardından ise Çağdaş Gençlik Merkez Birimi adına Çağdaş Gençlik Genel Kolaylaştırıcı Yardımcısı Yusuf Aksu bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Aksu, açıklamasında Çanakkale Savaşı’nın Türk milleti adına bir varoluş mücadelesi olduğunu vurguladı ve Çağdaş Gençlik olarak Atatürk ilke ve devrimleri’nin ışığında mücadeleye devam edeceklerini belirtti.



Çağdaş Gençlik Merkez Birimi tarafından kaleme alınan basın açıklamasının tam metni şu şekilde:

Çağdaş Gençlik olarak bugün, Çanakkale Savaşı'nın 109. yılında; sonsuza dek Cumhuriyet için, vatan için, özgürlük için, tam bağımsız Türkiye için mücadele etmiş bir daha geri dönmemek üzere giden şehitlerimizi, gazilerimizi ve tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'ni anmak üzere şehitlerimizin kanıyla sulanmış topraklardayız. 18 Mart Çanakkale Zaferi, Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerine, "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" dediği unutulmaz zaferdir. Kahraman askerlerimiz bir an bile düşünmeden vatanı için sonuna kadar savaşmaya devam etmiş, bir milletin varoluş mücadelesiyle tarihin akışını değiştirmiştir. I. Dünya Savaşı'nın en kritik sürecinde sınırlarımızı savunmak için başlamış; sonrasında ulusal sınırları içinde bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda tarih boyunca unutulmayacak bir destana, bir halkın küllerinden doğma öyküsüne dönüşmüştür. Çünkü Çanakkale Savaşı, yalnızca askerî bir zafer değil; bir tas hoşaf, bir parça kuru ekmekle bile bu toprakları koruyacağımızın, bağımsızlık aşkıyla yanıp tutuşan Kuvâ-yi Milliye ruhunun gücüyle halkın zaferidir.

Çağdaş Gençlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılında hala Çanakkale'deki Kuvâ-yi Milliye ruhuyla tam bağımsızlık mücadelesini sürdürüyor. Bugün cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatmak için "İlelebet Cumhuriyet" diyoruz. Çünkü cumhuriyet yalnızca bir devlet yönetim biçimi değil; özgürlük ve tam bağımsızlıktır. Cumhuriyet; eşitlik, adalet, dayanışma, halkın ulusal egemenliğidir. Düşüncelerin özgürce ifade edilmesi, kadınla erkeğin eşit haklara sahip olması; çağdaş, laik, bireylerin çağda toplumu oluşturmasıdır. Çağdaş Gençlik olarak Çanakkale Savaşı'nda, vatan için kanını dökmüş tüm şehitlerimizin huzurunda, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda mücadeleye devam edeceğimize bir kez daha söz veriyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır,” sözünü her zaman yaşatacağız. Çağdaş Gençlik olarak ilelebet Cumhuriyet için biz buradayız!