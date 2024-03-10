İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sakarya’da IŞİD terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen eş zmanalı operasyonlarda 33 şahsın yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı sosyal medya paylaşımında, Sakarya’da İŞİD terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen BOZDOĞAN-11 operasyonlarında 33 şüpheli şahsın yakalandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, yakalanan 33 şahsın; yaklaşan yerel seçimler öncesinde eylem hazırlığı içinde bulundukları, çatışma bölgelerine eleman temin ettikleri, söz konusu terör örgütüne maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttüklerinin belirlendiği aktarıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Teşkilatı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, çok miktarda döviz ve yasaklı yayın ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.