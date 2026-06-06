Türkiye'nin en köklü film festivallerinden Adana Altın Koza Film Festivali'nin tarihleri belli oldu. Adana Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen festivalin 33'üncüsü, 26 Eylül-04 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.

ADANA (İGFA9 - Adana Büyükşehir Belediyesi'nce yapılacak 33. Adana Altın Koza Film Festivali, bu yıl 26 Eylül -04 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Türkiye'nin en köklü film festivallerinden Adana Altın Koza Film Festivali, bu yıl da iddialı filmlere ev sahipliği yapacak, ulusal ve uluslararası programı ve konuklarıyla Adanalılara sinemayla dolu bir hafta yaşatacak.