Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) son 22 yılda 1 milyon 365 bin 610 sosyal konut üretti.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; yaptığı yazılı açıklama ile TOKİ’nin son 22 yılda yaptığı konut sayılarını açıkladı. Bakan Özhaseki, son 22 yılda TOKİ eliyle, dar gelirli vatandaşlarımız için toplam 1 milyon 365 bin 610 sosyal konut ürettiklerini belirtti.

Özellikle 6 Şubat depremlerinde, TOKİ’nin çok iyi bir sınav verdiğinin altını çizen Bakan Özhaseki, 6 Şubat depremlerinde hiçbir TOKİ konutunun yıkılmadığını belirterek “TOKİ, konutta güvenin adresi hâline geldi.” dedi. Bakan Özhaseki, 81 ilde ürettikleri sağlam ve güvenli konutları sosyal donatı alanlarıyla tamamlayarak bir yaşam alanı oluşturduklarını dile getirdi.

Bakan Mehmet Özhaseki, açıklamasında TOKİ’nin şantiye ve çalışan sayısına da değindi. Bakan Özhaseki, “874 şantiyede 90 bin kişilik işçi ordumuzla sahada çalışıyoruz. Vatandaşlarımız için sağlam ve güvenli konutlar üretiyoruz.” dedi. Üretilen sosyal konutların yoğun talep gördüğünü belirten Bakan Özhaseki; sosyal konutların yanı sıra afet konutu ve köy evi yaptıklarını, kentsel dönüşümle de riskli ve sağlıksız yapı stokunu yenilediklerini dile getirdi.

“MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ YAŞATACAĞIZ ”

Bakan Mehmet Özhaseki açıklamasında; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ülkemizin her bir köşesinde TOKİ eliyle sosyal konutlarımızı üretmeye devam ediyoruz.” dedi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın; “Biz sadece dört duvar yapmıyoruz. Sadece betondan, tuğladan ibaret binalar yapmıyoruz. Biz, insanımıza huzurla yaşayacağı bir yuva kazandırıyoruz. Yaptığımız her konutla mutlu aileler, sağlıklı bireyler ve dolayısıyla huzurlu toplum hedefimize hizmet ediyoruz.” sözlerine de yer verdiği açıklamasında Bakan Özhaseki, sadece konut üretmediklerinin altını çizdi. Okul, cami, sağlık ocağı, yurt, hastane, meydan, çarşı, yeşil alan ve park da yaptıklarını belirten Bakan Özhaseki, modern şehir yaşamı içinde eskimeye yüz tutan mahalle kültürünü yaşatacaklarını söyleyerek konutları şehirlerin tarihî ve kültürel dokusuna uygun olarak yaptıklarını belirtti. Bakan Mehmet Özhaseki, sosyal konut üretimine 81 ilde devam ettiklerini belirterek “Ülkemizin her bir köşesinde TOKİ ile konutlar yuvaya dönüştü.” dedi.