Türetim Ekonomisi Derneği & Change.org Türkiye İklim Programı 2023 Değerlendirmesi yayınlandı. Rapora göre, geçen sene Türkiye’de iklim krizi ile mücadeleye yönelik 70’ten fazla kampanya başlatıldı, bu değişim taleplerine 600 binden fazla imza geldi. Yılın ve kampanyaların ana gündemi, Akbelen Ormanı mücadelesi, deprem ve iklim afetleri oldu.



İklim krizi tüm dünyada yıkıcı etkisini göstermeye devam ediyor. 2023

, şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıl oldu. Sel, kuraklık, aşırı hava olayları gibi iklim afetlerinin sayısı ve şiddeti arttı, dünyanın dört bir yanında sıcaklık rekorları kırıldı. Türkiye’de de Eskişehir, Şırnak ve Şanlıurfa’da sıcaklıklar 49 dereceye kadar çıktı. Kasım ve Aralık ayları son 53 yılın en sıcak kasım aralık ayları olarak kayıtlara geçti. Bu durum hem dünyada hem de Türkiye’de iklim krizi ile mücadeleyi güçlendirdi ve halkın bu yöndeki taleplerini artırdı.



Halkımız Ormanları Korumak İçin Harekete Geçti



Rapora göre, yılın en çok imzalanan kampanyası 62 binden fazla imza ile İkizköy Akbelen’de Kömür Madenini Durdurun kampanyası oldu. Diğer en fazla imza gelen kampanyalar, ormanların maden, santral ya da turizm gibi amaçlarla kullanılmasını değil, korunmasına yönelikti. Ayrıca, fosil yakıtlardan, özellikle kömürden çıkışa yönelik, maden ve santral karşıtı kampanyalar etki yarattı. Gençlerin, iklim ve gelecek haklarının korunmasına yönelik talepleri kamuoyunda karşılık buldu. Ayrıca, halkımız, 6 Şubat depremleri sonrası afet dirençli kentlere yönelik birçok imza kampanyası başlattı.



Çevre Mücadelesinin Simgesi Akbelen Oldu



Türetim Ekonomisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Özesmi, “Ekibimiz birçok ilde yerel halkın başlattığı imza kampanyalarına destek oldu. Onlarla buluştu, kampanyacılık ve savunuculuk eğitimleri verdi, ilgili karar alıcılar ile bir araya gelmelerinde kampanya başlatanlara destek verdi. Bunların arasında çevre mücadelesinin simgesi haline gelen mücadele, 24 Temmuz sabahı Akbelen Ormanı’nda kömür madeni için ağaçların kesilmeye başlanması ile ortaya çıktı. Hızlıca Akbelen’e gittik ve sahadan güncel haberlerin basına ulaşmasına destek olduk,” açıklamasında bulundu.





2023’te 72 yeni iklim kampanyası açıldı



Change.org Türkiye Direktörü Didem Korkut, “Ortak projemizde mücadelenin gitgide artarak ve güçlenerek sürdüğünü görmek umut verici ve çok sevindirici. 2023’te 72 yeni iklim kampanyası açıldı ve bunların içinde net sıfır sera gazı salımı odaklı kampanyaların sayısı da artışta. Tüm bu kampanyaların farkındalığı artıracağı ve Türkiye’nin iklim hedefi üzerinde olumlu etkisi olacağından eminiz,” yorumunda bulundu.



İkizköy Çevre Komistesi’nden Esra Işık ise, “Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri kuruldukları günden bu yana kömür madeni işletmek için havamızı, suyumuzu, toprağımızı kirleterek, köylerimizi, yaşam alanlarımızı yok ederek çalışmaya devam ediyor. Bunu da yaşlı genç demeden, hasta mı değil mi bakmadan; şiddet ve darp ile baskılandığımız ve engellendiğimiz büyük bir barikatın arkasında, gözlerimizin önünde yapıyor. Bu haksızlıklar sırasında yanımızda olan, yaşadığımız şiddete karşı sessiz kalmayan, sesimize ses olan ve imza kampanyamıza destek veren herkese ve bu imkânı bizlere yaratan iklim ekibine sonsuz teşekkürler,” dedi.



Genç İklim Aktivistleri Karar Alıcılara Taleplerini İletti



Karar vericilerle iletişimin önemine vurgu yapan İklim Programı Yöneticisi Yaz Güvendi ise “Bu sene de genç kampanyacıların karar vericilerle bir araya gelmesine, genç iklim hareketine destek olmaya devam ettik: Gençler Eskişehir, Tepebaşı, Odunpazarı, Edirne ve Tunceli olmak üzere 5 belediye başkanıyla görüştüler. İklim aktivistleri, TBMM’de 15 milletvekilini ziyaret etti. Yerelde gençleri desteklemeye devam ettik. Yeni başlattığımız Değişim Elçileri programına 7 ilden, 14 üniversite öğrencisi, 11 yeni kampanya ile dahil oldu.” dedi.



2023'te Başarılı Olan ve Etki Yaratan Mücadeleler





İklim Alanında 2023’te En Fazla İmzalanan Kampanyalar



NOT: Yukarıda belirtilen imza sayıları, 2023’te eklenen imzaları ifade eder.*



Türetim Ekonomisi Derneği & Change.org Türkiye İklim Programı 2023 Değerlendirmesi’nin tamamına buradan ulaşabilirsiniz:



Editöre Notlar:

İletişim:

Nil Ormanlı - 0544 818 86 80 - [email protected]



Görsellere buradan ulaşabilirsiniz.

Raporun PDF’ine buradan ulaşabilirsiniz.



Türetim Ekonomisi Derneği Hakkında



Türetim Ekonomisi Derneği sosyal girişimciler, sivil toplum uzmanları, araştırmacılar, bilim insanları, ekoloji ve insan hakları aktivistleri, finansal teknolojiler ve sürdürülebilirlik yatırımcıları tarafından Aralık 2015’te, ekolojik ve sosyal açıdan adil iş modellerine yönelik araştırmalar yapmak; iyi uygulamaları güçlendirerek yaygınlaştırmak ve toplumu türetim ekonomisinin doğanın korunması ile sürdürülebilir bir toplum inşası üzerindeki olumlu etkileri hakkında bilgilendirmek amacıyla kurulmuştur.



Kurulduğu günden beri Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan, ekolojik ve sosyal açıdan adil üreticiler ile türeticiler arasında doğrudan bir ilişki kurmak ve sürdürülebilir, döngüsel ve adil bir ekonominin tesisi için çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Bugün derneğin etki alanı içerisinde 770’in üzerinde üretici ve 25 binin üzerinde türetici bulunmaktadır.



İklim Programı Hakkında

Türetim ekonomisinin bir göl ya da orman gibi verimli, gezegeni destekleyen ve iyileştiren bir ekonomik ekosisteme dönüşmesi, ekonomik faaliyetlerin iklim dostu olması ile mümkündür. İklim dostu bir ekonominin yolu ise vatandaşların taleplerinin ve iklim dostu politikaların hayata geçmesinden geçiyor. Bu nedenle Türetim Ekonomisi Derneği olarak Change.org Türkiye ile birlikte İklim Projesi’ni yürütmeye başladık.



Change.org Türkiye platformunda en çok imza kampanyası başlatılan konulardan biri iklim krizidir. Türkiye’nin iklim krizi ile mücadele adımlarını güçlendirmek, net sıfır sera gazı salım düzeyine erişme ve karbon nötr olma sürecini hızlandırmak için değişim yaratmak isteyen bireylerin ve sivil oluşumların sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Türetim Ekonomisi Derneği ve Change.org İklim Projesi ile bu değişim taleplerinin daha geniş kitlelere ulaşması amaçlanmıştır.