Cumhurbaşkanı Kararı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Başkentray, Marmaray, İZBAN ve bazı metro hatları ücretsiz hizmet verecek.ANKARA (İGFA) - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Cumhurbaşkanı onayıyla alınan karara göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, yolcularını ücretsiz taşıyacak.

Kaynak: İGF