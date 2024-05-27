Bu yıl 14.’sü gerçekleştirilen Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salonda yapıldı.BURSA (İGFA) - Lif ve Polimer alanında çalışmalar gerçekleştiren Türkiye’den ve Dünya’dan çok sayıda akademisyen ve araştırmacının bir araya geldiği 14. Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu açılış seramonisine, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş, BTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kenan Yıldırım, Lif ve Polimer Araştırmaları Platformu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ulcay ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

ALTMIŞ SÖZLÜ BİLDİRİ

Sempozyumda ilk konuşmayı 14. Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu Düzenleme Kurulu adına Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu gerçekleştirdi. Konuşmasında çağrılı konuşmacıların da sunumlarını gerçekleştireceğini belirten Bedeloğlu, başta Bursa Büyükşehir Belediyesi olmak üzere sempozyuma sponsorluk yapan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Bedeloğlu, Sempozyumun üç ayrı salonda 13 oturumda, 10 davetli konuşma, 60 sözlü bildiri ve 28 poster sunumuyla gerçekleşeceği bilgisini katılımcılar ile paylaşarak konuşmasını sona erdirdi.

REKTÖR ÇAĞLAR: SEMPOZYUM YENİ İŞBİRLİKLERİNİN KAPILARINI AÇACAK

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, gerçekleştirdiği açılış konuşmasında ise katılımcılara Bursa ve BTÜ hakkında bilgi verdi. Çağlar konuşmasında “Sempozyumumuz, farklı ülkelerden Lif ve Polimer uzmanlarını, akademisyenleri ve genç araştırmacıları bir araya getirerek bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamayı amaçlamaktadır. Burada paylaşılacak ar-ge çalışmaları, sunumlar ve bildirilerin; sadece akademik dünyaya değil, aynı zamanda endüstriye de önemli katkılar sağlayarak yeni işbirliklerinin kapılarını açacağına inanıyoruz” dedi. Sempozyumların en büyük özelliğinin veri oluşturması olduğunu kaydeden Çağlar “Sempozyumumuz, farklı ülkelerden alanın uzmanlarını, akademisyenleri ve genç araştırmacıları bir araya getirerek bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamayı amaçlamaktadır. Burada paylaşılacak ar-ge çalışmaları, sunumlar ve bildirilerin; sadece akademik dünyaya değil, aynı zamanda endüstriye de önemli katkılar sağlayarak yeni işbirliklerinin kapılarını açacağına inandığını” bildirdi. Sempozyumun faydalı olmasını temennisini bildiren Rektör Çağlar, emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

BTÜ ev sahipliğinde iki gün süren Sempozyumda “Akıllı ve Tıbbi Polimerler, Tekstil ve Giyilebilir Teknolojiler”, “Polimerler, Elyaflar ve Tekstiller için Sürdürülebilirlik ve Geri Dönüşüm”, “Polimerik Kompozitler ve Tekstil Kompozit Yapıları”, “Nano ve Biyo Polimerler, Lifler ve Doku Mühendisliği”, “Polimer, Elyaf, Kumaş, Konfeksiyon Üretimi, Boyama, Baskı ve Terbiye”, “Teknik Polimerler, Elyaflar ve Tekstiller”, “Polimerik Yapılar için İleri Üretim Teknolojileri”, “Nano ve Biyo Polimerler, Lifler ve Doku Mühendisliği”, “Polimer ve Tekstilde Kalite Kontrol, Pazarlama ve Görünüm Ölçümü” konuları hakkında uzman akademisyen ve araştırmacılar çalışmalarının sonuçlarını paylaştı.

SEMPOZYUM ÖDÜL TÖRENİ İLE SONA ERDİ

Sempozyum oturumların ardından gerçekleştirilen ödül töreni ile sona erdi. Törende sponsor kurumlar Bursa Büyükşehir Belediyesi, RB Karesi Tekstil, Berteks, Metsims, Floteks, ESP Otomotiv, Areka, Inovenso, BTU-Merlab, Burkasan, , Tepar, Tübitak-Bütal, Aydın Tekstil ve Kısmet Tatlı’ya plaketleri verilirken, sempozyumda bildirilerini sunan akademisyenlere de sertifikaları takdim edildi.