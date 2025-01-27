Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Kültür Takvimi kapsamında, 28 Ocak Salı günü Orhangazi Kültür Merkezi’nde “Cesur Korkuluk Kuki” adlı çocuk tiyatro oyunu ile ara tatildeki öğrencilere neşe katacak. İki ayrı seansta sahnelenecek olan oyun için kayıtlar internet üzerinden açıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kültür etkinlikleri kapsamında eğitim dönemi ara tatilinde çocukları birbirinden eğlenceli organizasyonlarla buluşturuyor.

İki ayrı seansta

Bu kapsamda, 1001 Sanat Tiyatrosu Ekibi tarafından, 28 Ocak Salı günü Orhan Gazi Kültür Merkezi’nde 12.00 ve 14.00’da 2 ayrı seansta çocuklar ile buluşacak.

“Tatilin keyfini çıkarmaya bekliyoruz”

Büyükşehir’den yapılan açıklamada “Çocukların kişisel gelişimine katkı sunmak, onları toplumla iç içe sosyal ve iletişimi kuvvetli bireyler olarak yetiştirmek aynı zamanda ara tatillerinden keyif almaları için birbirinden değerli etkinlikler düzenliyoruz. 28 Ocak Salı günü Orhan Gazi Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceğimiz çocuk tiyatro oyunu için biletleri www.sakarya.bel.tr adresinden temin edebilirsiniz” denildi.