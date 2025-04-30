Hasar, kaza, çalınma, doğal afet gibi konularda imdada yetişen kasko poliçeleri, sürücülerin değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayarak yeni teminatlar da sunmaya başladı.İSTANBUL (İGFA) - Konuyla ilgili araç sahiplerini ilgilendiren önemli notlar paylaşan RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve RS Assurance Genel Müdürü Nihal Asker, araç sahiplerinin kasko poliçelerinde ne tür teminatları olduğunu genellikle sorgulamadıklarına dikkat çekti.

Asker, “Özellikle ekonomik seçenekli poliçeler tercih edilir. Halbuki yeni nesil poliçeler artık arıza, bakım, yıkama gibi birçok teminatı da barındırabiliyor ve araç sahipleri tarafından tercih edilebiliyor. Arıza onarım teminatı, aracın işleyişine engel olan tüm sorunları kapsıyor. 30 bin / 50 bin TL gibi belirli limitler dahilinde sigortalılara uygun maliyetli ve yenilikçi bir model sunulmuş oluyor. Bu sayede güvenilir, TSE belgeli servislerde bakım ve onarım endişeleri de ortadan kalkıyor.” dedi.

YURTDIŞINDA DA BİRÇOK ÖRNEĞİ MEVCUT

Özellikle üretici garantisi bittikten sonra araçları güvence altına almak, yürütme maliyetlerindeki artış nedeniyle büyük önem teşkil etmeye başladı. Kasko marifetiyle mekanik arıza, bakım, araç bakımı gibi teminatlar elde edilmesi, hizmetlerin de TSE belgeli ve garanti sunan servis ve uygulama noktalarında gerçekleştirilmesi, otomobillerin değerini artırıyor.

Kasko poliçesi ile çekilen her 10 araçtan 6’sınınn arıza kaynaklı yolda kaldığını hatırlatan Asker, “Amerika ve Avrupa coğrafyasında ,özellikle de onarımın işçilik ücretlerinin daha yüksek fiyatlı olduğu ülkelerde sadece hasar değil, bakım, mekanik onarım teminatları hali hazırda sunuluyor. Sürücüler istenmeyen sürprizlerle karşılaşmamış oluyor. Ülkemizde dearıza onarım teminatını bu kapsamda sunan Türkiye de tek firma olarak RS ASSURANCE şirketimiz üzerinden birkaç sigorta şirketleriylesunmaya başladık. Uçtan uca çözüm sunmak adına yürüttüğümüz projelere periyodik bakım ve oto yıkama gibi alternatiflerlehizmet çeşitliliğini çoğaltarak farklı teminatları sunan şirketlerin bir adım öne geçtiğini gerek üretim rakamlarından gerekse hizmeti kullanan müşterilerin memnuniyetinden açıkça gözlemlemekteyiz.” şeklinde konuştu.