Adını Amerikalı mucit Thomas Alva Edison'dan alan Edison Ödülleri™, dünyadaki yenilikçi projeleri ve iş liderlerini ödüllendiriyor. Cargill, Akıllı Ulaşım, Sağlık ve Güzellik Bakımı Çözümleri ve Sosyal ve Kültürel Etki – Çevresel Çözümler kategorilerindeki projeleriyle üst üste ikinci kez 2024 Edison Awards™’dan ödülle döndü.

Cargill'in 1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı, Sosyal ve Kültürel Etki - Çevresel Çözümler kategorisinde altın ödüle layık görüldü. Altıncı yılına giren program, çiftçilerin verimini ve refahını artırmayı, onarıcı tarım uygulamalarını teşvik ederek tarımda sosyal ve dijital dönüşümü teşvik etmeyi amaçlıyor. 1000 Çiftçi 1000 Bereket başladığı günden bu yana mısır, ayçiçeği ve kanola üretimine ayrılan 700 bin dekarı aşkın bir alanı kapsayarak Türkiye'nin 21 ilinde 6.000'den fazla çiftçiyle yoluna devam ediyor.

Cargill Gıda Çözümleri Orta Doğu, Türkiye ve Afrika CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tarakçıoğlu, “Kapsayıcı sürdürülebilir kalkınma toplumun sosyo-ekonomik gelişimi aracılığıyla elde edilebilir. Programımız, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden 11'ine katkı sağlıyor. 1000 Çiftçi 1000 Bereket, gıda sisteminin, hızla büyüyen dünya nüfusunun ihtiyaçlarını sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde karşılamaya nasıl devam edilebileceğinin çarpıcı bir örneğidir” dedi.

Konya’da üretim yapan program çiftçisi Osman Ateşoğlu, program sayesinde yaşadığı verim artışını şöyle anlattı: "Programa katılmadan önce kanola ekiminde 18 kg/da verim elde ediyorduk. Şu anda 25 kg/da verim elde edebiliyoruz. 1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı, bize %60 verim artışı sağladı ve kazancımızı artırdı”

Cargill’in ödüllendirilen projeleri

Cargill ve BAR Technologies'in WindWings projesi Akıllı Ulaşım kategorisinde altın ödülün sahibi oldu. WindWings, ilk kez ticari denizciliğe son teknoloji rüzgar tahrikini getirebilecek çığır açan bir teknoloji olarak kabul ediliyor. Dünyanın ilk kuru dökme yük rüzgar enerjisiyle çalışan okyanus gemisi Pyxis Ocean, Ağustos 2023'teki lansmanından bu yana şu ana kadar ortalama 485 arabanın yoldan çekilmesine eşdeğer olan yüzde 14 civarında yakıt tasarrufu bildirdi.

BotaniDesign™ 105 ise Sağlık ve Güzellik Bakım Çözümleri kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu. Yüzde 100 doğal, bitkisel ve biyolojik olarak kolayca parçalanabilen vazelin alternatifi olan ürün, yüksek oranda nemlendirici özelliğiyle çeşitli sağlık ve güzellik ürünleri uygulamalarına dahil edilebiliyor.

Cargill'in baş teknoloji sorumlusu ve İnovasyon ve Araştırma ve Geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı Florian Schattenmann konuyla ilgili, “Yenilik, yeniyi düşünenlerle başlar. Ekiplerimiz sürekli olarak mümkün olanı yeniden hayal ediyor, gıda ve tarım alanında büyük ve cesur yenilikler sunmak için zemin hazırlıyor. Bu ödül, ekiplerimizin değerli çalışmalarının ve dünyayı besleme, sağlığımız, çevremiz ve insanlarımız için daha iyi çözümler sunma amacımızı vurguluyor” dedi.

Tüm adaylıklar Edison Ödülleri Yönlendirme Komitesi ve yürütme değerlendirme kurulu tarafından inceleniyor. Panelde, ürün geliştirme, tasarım, mühendislik, bilim, pazarlama ve eğitim alanlarından 2 binden fazla üst düzey işletme yöneticisi ve akademisyenin yanı sıra geçmiş kazananlar yer alıyor.

Edison Ödülleri hakkında daha fazla bilgi için www.edisonawards.com adresini ziyaret edebilirsiniz.