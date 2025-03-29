Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri her bayramda olduğu gibi Ramazan Bayramı öncesinde de denetimlerini gerçekleştirdi, uygunsuzluğa izin verilmedi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi için denetimlerini sıkılaştırdı. Bu kapsamda, şehir genelindeki marketlerde satılan bayramlık şeker ve çikolatalar zabıta ekipleri tarafından detaylı bir şekilde incelendi.

DİKKATLE KONTROL EDİLDİ

Zabıta ekipleri, denetimler sırasında özellikle ürünlerin son kullanma tarihlerini, raf ve kasa fiyatlarının uyuşup uyuşmadığını ve fiyat etiketlerinin yönetmeliğe uygun olup olmadığını titizlikle kontrol etti. Kusurlu ya da kurallara aykırı satış yapan işletmelere ilgili kanunlar çerçevesinde cezai işlem uygulandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların güvenilir ürünlere ulaşabilmesi için denetimlerin bayram öncesi ve sonrasında da devam edeceğini belirtti.