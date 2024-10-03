ANKARA (İGFA) - Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) , 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,37 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,09 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %44,81 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 43,59 artış, imalatta yüzde 33,77 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 17,01 artış ve su temininde yüzde 48,70 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 32,70 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 37,95 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 44,38 artış, enerjide yüzde1 1,89 artış ve sermaye mallarında yüzde 36,55 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK yüzde1,25 ARTTI

Yıllık en yüksek artış yüzde57,25 Metal cevherlerinde gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde1,83 artış, imalatta yüzde1,25 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde2,28 artış ve su temininde yüzde1,95 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde1,27 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde1,70 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde1,70 artış, enerjide yüzde0,45 artış ve sermaye mallarında yüzde1,89 artış olarak gerçekleşti.

