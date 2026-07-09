Bursa'da İnegöl Belediyesi Kent Müzesi, 183'üncü sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Yüksel Kılıçoğlu'nun 97 eserinin yer aldığı yağlı boya ve ahşap yakma sergisi törenle açıldı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, sanata ve sanatçıya verdiği değerin yanı sıra ilçe halkının sanatla buluşmasında köprü vazifesi görmeye de devam ediyor. Bu kapsamda İnegöl Kent Müzesinde bugüne kadar 182 farklı sergi düzenlenirken, Kent Müzesinin 183'üncü sergisi ise Yüksel Kılıçoğlu'nun yağlı boya ve ahşap yakma sergisi oldu. Özel bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan ve aynı zamanda uzun yıllardır sanatla iç içe olan Yüksel Kılıçoğlu'nun doğa resimleri başta olmak üzere 97 adet yağlı boya ve ahşap yakma eseri, Kent Müzesinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

31 TEMMUZ'A KADAR AÇIK KALACAK

Aktif olarak 25 yılı aşkın bir süredir yağlı boya tablo resimleri yapan ve çalışmalarında daha çok manzara, doğa ve yöresel resimlere yer veren sanatçının eserlerinin yer aldığı serginin açılışı, Çarşamba günü düzenlenen törenle gerçekleştirildi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın da katıldığı açılışa sanatseverlerin ilgisi de yoğun oldu. 31 Temmuz Cuma gününe kadar Kent Müzesinde ziyarete açık olacak serginin açılışı, kurdele kesimiyle gerçekleştirildi.

Sergi sonrası sanatçı Yüksel Kılıçoğlu tarafından kaleme alınan ve içerisinde 250'nin üzerinde şiirin yer aldığı 'Kalp Heybesindeki Sözler' isimli şiir kitabının tanıtımı ve imza töreni de yapıldı. Kılıçoğlu, katılımcılara kitabını imzalayarak hediye etti.