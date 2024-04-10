Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Maürt'ta yapılan yerel seçimler için partilerin yaptığı itirazları değerlendirdi. YSK 81 itirazı sonuçlandırdı. CHP'nin il ve ilçeler nezdinde yaptığı 24 itiraz reddedildi.

Yerel Yönetim seçimleri için 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerin ardından kesin olmayan sonuçlara göre il nezdinde; CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, Büyük Birlik Partisi (BBP) ve İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazandı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 2 Nisan itibariyle 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin itiraz süreci başladı. 2 Nisan Salı günü saat 15:00’ye kadar ilçe seçim kurullarına sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı itiraz edildi. İlçe seçim kurullarına yapılan İtirazlar ise 4 Nisan’a kadar karara bağlandı.

İlçe seçim kurulu kararlarına itirazlar ise il seçim kurullarına yapıldı. İl seçim kurullarına 5 Nisan Cuma gününe kadar itiraz hakları olan siyasi partiler ve bağımsız adayların yapmış oldukları itirazlar ise en geç 7 Nisan Pazar gününe kadar sonuçlandı.

İl Seçim Kurullarının kararlarına itirazların adresi ise YSK oldu. YSK, siyasi partilerin ve bağımsız adayların il seçim kurulları kararlarına karşı yaptığı itirazları değerlendirilmeye devam ederken, son itirazları ise bugün saat 17.00’a kadar kabul edecek. Bu durumda siyasi parti ve bağımsız adayların 2 Nisan’da başlayan olağan itiraz süreci 10 Nisan Çarşamba günü saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

SEÇİMLERDE EN ÇOK İTİRA CHPDEN GELDİ

Bugüne kadar YSK’ye yapılan itirazlarına bakıldığında ise il, ilçe ve belde seçimleri için toplamda 81 itiraz sonuçlandı. İtirazların 18’i AK Parti’den gelirken bunların 17’i reddedildi, 1 tanesi kabul edildi.

Seçimlerde en çok itirazı açıklanan parti İse CHP oldu. Cumhuriyet Halk Partisi’nin yapmış olduğu 24 itirazın tamamı reddedildi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 9 itirazının tamamı reddedildi.

Dem Parti’nin YSK’ye yapmış olduğu 12 itiraz başvurusundan, Van Büyükşehir Belediyesi gerekçeli kararı ile 2 itirazı kabul edildi, 10 itiraz ise reddedildi.

Öte yandan Yeniden Refah Partisi’nin 9, Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) 4, İYİ Parti ve Vatan Partisinin ise 1 itirazı reddedildi.

Ayrıca 7 Nisan’da başlayan olağanüstü itiraz süreci ise 14 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek. YSK’nin itirazları değerlendirmesinin ardından kesin seçim sonuçlarının açıklanması beklenecek.