Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Yılbaşı Festivali, Cam Piramit'te başladı. 29 Aralık’a kadar sürecek festival, dolu dolu programıyla Antalyalılara yılbaşı coşkusu yaşatacak.ANTALYA (İGFA )- Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Cam Piramit’te düzenlenen Yılbaşı Festivali Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası'nın konseriyle başladı. Yılbaşına özel süslenen Cam Piramit’te her gün 12.00-22.00 saatleri arasında çeşitli gösteriler ve konserler düzenlenecek. Her gün farklı canlı performansların sergileneceği festival sahnesi ziyaretçilere yeni yıl coşkusu yaşatacak.

YILBAŞI ÇARŞI DA KURULDU

Festival alanında vatandaşların yöresel lezzetleri keşfedebileceği bir yılbaşı çarşısı yer alıyor. Bunun yanı sıra çocuklar için tasarlanan oyun alanları ve fotoğraf çekim bölgeleri de bulunuyor. Antalya'da yerleşik olarak yaşayan yabancılar da festivalde kendi kültürlerini tanıtarak renkli etkinlikler gerçekleştirecek. Dev kar küresi ve yapay kar yağışı ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşatırken, festivalde çeşitli atölye çalışmaları da yer alacak. Festival 29 Aralık’a kadar ziyarete açık olacak.