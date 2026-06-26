Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada uyuşturucu kullanımı son 10 yılda yüzde 28 arttı. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, bağımlılıkla mücadelede aile, okul, sivil toplum ve toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

İSTANBUL (İGFA) - Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin (UNODC) 2025 Dünya Uyuşturucu Raporu, küresel ölçekte uyuşturucu kullanımındaki artışın sürdüğünü ortaya koydu. Rapora göre 2023 yılı itibarıyla dünya genelinde 316 milyon kişinin uyuşturucu kullandığı, bunun 15-64 yaş arası nüfusun yaklaşık yüzde 6'sına denk geldiği belirtildi.

Son 10 yılda uyuşturucu kullanımının yüzde 28 arttığı kaydedilirken, uyuşturucu kullanım bozukluğu yaşayan yaklaşık 64 milyon kişinin yalnızca yüzde 8,1'inin tedavi hizmetlerine ulaşabildiği bildirildi.

Türkiye'de ise 15 yaş üzeri bireylerde uyuşturucu kullanım oranının yüzde 0,9 seviyesinde olduğu ifade edilirken, Batı Avrupa ülkelerinde bu oranın yüzde 7-9 bandına ulaştığı belirtildi.

Bununla birlikte Türkiye'de uyuşturucu maddeye bağlı ölümlerde artış yaşandı. Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre 2024 yılında uyuşturucu bağlantılı ölümler bir önceki yıla göre yüzde 42 artarak 427'ye yükseldi. Ölümlerde özellikle sentetik ve çoklu madde kullanımının öne çıktığı bildirildi.

'UYUŞTURUCU SORUNU TOPLUMUN TAMAMINI İLGİLENDİREN BİR TEHDİT'

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, 26 Haziran Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında yaptığı değerlendirmede, uyuşturucu sorununun yalnızca bireysel bir mesele olmadığını söyledi. Dinç, uyuşturucunun aileleri, eğitim sistemini, çalışma hayatını ve toplum güvenliğini etkileyen çok boyutlu bir tehdit haline geldiğini belirterek, mücadelede ailelerin, eğitim kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Medyanın da bağımlılıkla mücadelede önemli bir rol üstlendiğine dikkat çeken Dinç, uyuşturucu haberlerinde özendirici veya kullanım yöntemlerini anlatan bir dilden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Bağımlılıkla mücadelede en etkili yöntemin önleme çalışmaları olduğunu belirten Dinç, bilimsel temelli programların, aile eğitimlerinin ve gençleri güçlendiren çalışmaların önemine dikkat çekti. Başkan Dinç, 'Bir gencimizin uyuşturucuya hiç başlamamasını sağlamak, başladıktan sonra tedavi etmeye çalışmaktan hem insani hem de ekonomik açıdan çok daha kıymetlidir' değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin bağımlılıkla mücadeledeki kazanımlarını koruyabilmesi için kararlı ve toplumun tüm kesimlerinin katkı sunduğu bir mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini belirten Dinç, her çocuğun ve gencin bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir geleceğe sahip olmasının ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.

'BAĞIMLILIK BİR KADER DEĞİLDİR'

Yeşilay'ın YEDAM çatısı altında bağımlılıkla mücadele eden bireyler ve ailelere ücretsiz, gizlilik esasına dayalı psikolojik ve sosyal destek sunduğunu hatırlatan Dinç, bağımlılığın doğru destek ve bilimsel yöntemlerle aşılabileceğini söyledi. Başkan Dinç, 'Her bağımlılığın bir hikâyesi vardır, her hikâyenin de bir umudu' diyerek, 26 Haziran vesilesiyle tüm toplumu bağımlılıkla mücadelede ortak sorumluluk almaya davet etti.