Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç ve yönetim kurulu üyeleri, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu'nu makamında ziyaret ettiBURSA (İGFA) - . Yeşilay, Millî Eğitim Müdürlükleri arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla Bursa'yı ziyaret etti.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret eden Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç ve beraberindekiler, ortak projeler geliştirmek ve toplumun sağlığı ve eğitimi konularında daha etkili çalışmalar yapabilmek hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Daha sonra konuklar, Yeşilay Rehabilitasyon Merkezini, Yeşilay Danışmanlık Merkezini ve Yeşilay Bursa Şubesini ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele çalışmaları, rehabilitasyon sürecinde uygulanan tedavi yöntemleri, merkezde sağlanan sosyal destek hizmetleri hakkında detaylı bilgi aldı.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu belirterek, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadeledeki kararlılığını ve toplum sağlığına olan katkılarını sürdüreceğini ifade etti. Dr. Ahmet Alireisoğlu ise, Yeşilay ile yapılacak iş birliklerinin, eğitim sistemindeki çocukların, gençlerin ve ailelerinin de sağlıklı gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı.