Günümüzde çevre kirliliği ve küresel iklim değişikliğinin etkileri dolayısıyla çevre dostu lastikler, otomotiv endüstrisinde giderek daha fazla önem kazanıyor. Çevre dostu üretim gerçekleştiren Petlas, ProGreen PT525 lastikleriyle yüzde 5’e kadar yakıt tasarrufu sunarken karbon salımını azaltıyor. İSTANBUL (İGFA) - Aracın sürüş güvenliğini ve konforunu sağlayan araç lastikleri, yaktığı yakıtla birlikte çevreye birçok zarar veriyor.

Son dönemde çevre dostu lastiklere yönelen sürücüler; uzun ömürlü olan, daha düşük yakıt tüketimi sağlayan ve daha az CO2 emisyonu üreten lastikleri tercih ediyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için önemli adımlar atmaya devam eden Petlas, yeni nesil kauçuklar ve özel dolgu malzemelerini spesifik karıştırma prosesleri ile ürettiği ProGreen PT525 lastikler ile yakıt verimliği sağlayarak fosil yakıt tüketimini azaltıyor.

Sürdürülebilirliğin hayatın her alanında önceliğe dönüşmeye başladığı günümüzde lastik seçiminin de bunun bir parçası olduğunu belirten Petlas Pazarlama Müdürü Esra Ertuğrul Boran, “Sürdürülebilirlik Petlas üretim süreçlerinde önceliklendirdiğimiz bir başlık. 2030’a kadar karbon emisyonumuzu yüzde 58 azaltma hedefimiz çerçevesinde emin adımlarla ilerliyoruz. 2023 yılında 2022 yılına göre karbon ayak izimizi yüzde 14 azalttık ve 2023 yılı içerisinde tamamladığımız GES projemizle dünyanın tek çatı altında en fazla güneş enerjisi (GES) paneline sahip markası konumuna ulaştık. Bu çerçevede üretim süreçlerimizde de karbon ayak izimizi azaltmak ve nihai üründe de benzer bir etki yaratabilmek için çalışmalarımız devam ediyor. Otomobil için seçilen lastiğin yakıt tüketimine etkisi neredeyse yüzde 10-20 seviyesinde oluyor. Lastiğin yuvarlanma direncinin sahip olduğu değer, aracın yakıt tüketimini gözle görülür bir seviyede etkiliyor. Bu nedenle, lastikte yakıt verimliliği için lastiğin yuvarlanma direncinin düşük seviyede olması gerekiyor. Araç hareket eder durumdayken sahip olduğu sürtünme eğer yüksek bir değere sahipse aracın yakıt tüketim miktarı kilometre başına daha fazla oluyor. Bu yüzden düşük sürtünmeye sahip lastikler daha iyi lastik yakıt verimliliği sağlıyor. Optimize edilmiş desen tasarımı ve üstün teknolojili bileşenler ile ProGreen PT525, standart olarak üretilmiş bir lastiğe göre yüzde 5'e kadar yakıt tasarrufu sağlarken karbon ayak izini azaltıyor" dedi.