İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katıldığı toplantıda Hatay’dan Artvin’e kadar kıyı şeridinde bulunan illerin valileri ile bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen programa İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcıları Refik Tuzcuoğlu ve Fatma Varank ile birlikte Adana Valisi Yavuz Selim Köşker, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Bartın Vali Vekili Hasan Hüseyin Uzan, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Edirne Valisi Yunus Sezer, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İstanbul Valisi Davut Gül, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Ordu Valisi Muammer Erol, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ile iki bakanlığın bürokratları ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürleri katıldı.

Toplantıda plaj, sahil ve denizlerin üstündeki kaçak, işgalci yapıların kaldırılması ve vatandaşların denizlere daha rahat ulaşmaları için hayata geçirilen “Denizler Halkındır” projesine ilişkin illere gönderilen yönetmelik hususunda katılımcılara bilgiler verildi.