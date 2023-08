Dünyanın ilk stick yapıştırıcısı Pritt, her yıl olduğu gibi okula dönüş sezonuna yine eğlence, yenilik ve enerji dolu bir başlangıç yapıyor. “Büyüyünce Ne Olmak İstiyorsun?” temalı yeni Pritt karakterleri ile çocuklar gelecekteki mesleklerini şimdiden hayal etmeye başlıyor. Temaya özel yeni renkli ve simlistick yapıştırıcılar da çocukların bu hayallerine renk katıyor.

Pritt’ten 5 yeni karakter, yeni renkli ve simli stickler!

Hayallerini gerçeğe dönüştür mottosu ile çocukların zihinlerinde yepyeni kapılar açanPritt, okula dönüşü yine keyifli bir macerayadönüştürüyor. “Büyüyünce Ne Olmakİstiyorsun?” temalı yeni ambalajlarda; itfaiyeci, bilim insanı, pilot, veteriner ve şefolmak üzere 5 yeni karakter çocukları bekliyor. Ayrıca mor ve yeşil simli stick yapıştırıcılar da sihirli renkleri onların hayal dünyasına taşıyor. Pritt’in her yıl merakla beklenen, yeni renklerdeki stick yapıştırıcıları hem el işi faaliyetlerine heyecan katıyor hem de çocukların en büyük yardımcıları oluyor. Renkli stick yapıştırıcılar, uygulandığında nereye sürüldüğü görülebildiği için kullanımda tasarruf

sağlıyor; kuruduğunda da renkli boya etkisi gösteriyor.

Pritt dünyasına yolculuk başlıyor!

Pritt ambalajlarının üzerinde çocuklar için son derece eğlenceli bir sürpriz de bulunuyor. Ambalajlardaki QR kodu akıllı telefonlarına ya da tabletlerine okutanlar, Instagram filtresini kullanarak yeni Pritt karakterleri ile farklı mesleklere bürünebiliyor, fotoğraf ve video çekip paylaşabiliyor. Dileyenler de artırılmış gerçeklik teknolojisi ile yeni temadaki Pritt karakterlerinin dünyasına doğru harika bir yolculuğa çıkıyor, onlarla birlikte fotoğraf çekilebiliyor.

Pritt şimdi Çocuklar Ülkesi KidZania’da!

Türk Henkel A.Ş.

Pritt ve KidZania iş birliği ile çocuklar şimdi hayallerindeki mesleği en eğlenceli şekilde deneyimleyebilecek. 4 Eylül – 22 Ekim tarihleri arası KidZania’ya giden çocuklar Pritt’le hayallerindeki mesleği deneyimleyerek öğrenecek. Markanın yeni temasına uygun olarak itfaiyeci, bilim insanı, pilot, veteriner ve şef olmanın keyifli yanlarını öğrenen minikler, Pritt sertifikalarının da sahibi olacak. Ayrıca Pritt’e özel alanda gerçekleştirilecek kes-yapıştır aktivitelerinde de keyifli zaman geçirecek. Doğal içeriklerle üretilen Pritt, %100 karton ambalajlarda…

Pritt orijinal stick yapıştırıcılar; patates nişastası, şeker ve su gibi doğal malzemeler ve %97 doğal içerik* ile çocukların kullanımına uygun şekilde üretiliyor. Temaya özel geliştirilen simli, mor ve yeşil yeni stick yapıştırıcılar da %96 doğal içeriğe sahip. Pritt, plastik içermeyen, %100 karton ve geri dönüştürülebilir ambalajlarıyla çocuklar için sürdürülebilir bir gelecek hazırlamaya da yardımcı oluyor.

* Su dahil

Henkel Hakkında

Markaları, inovasyonları ve teknolojileri ile Henkel, endüstriyel ve tüketici iş birimlerinde, dünya genelindeki pazarlarda lider konumlara sahiptir. Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi; yapıştırıcılar, yalıtım malzemeleri ve fonksiyonel kaplamalar pazarlarında global bir liderdir. Tüketici Markaları ile şirketin, başta Saç Bakım ile Çamaşır ve Ev Bakım olmak üzere, dünya genelinde pek çok piyasa ve kategoride liderliği bulunmaktadır. Henkel’in en güçlü üç markası Loctite, Persil ve Schwarzkopf markalarıdır. 2022 mali yılında Henkel, 22 milyar Euro’nun üzerinde satış ve yaklaşık 2,3 milyar Euro düzeltilmiş faaliyet kârı bildirmiştir. Henkel’in imtiyazlı hisse senetleri, Almanya DAX borsa endeksine kayıtlıdır. Sürdürülebilirlik, Henkel’in köklü geleneğinin önemli bir bileşenidir ve şirket somut hedefler doğrultusunda hayata geçirdiği net bir sürdürülebilirlik stratejisine sahiptir. 1876’da kurulmuş olan Henkel, bugün dünya çapında güçlü bir şirket kültürü ile bir araya gelen, çeşitliliği kapsayan, ortak değerlerde birleşen ve “Pioneers at heart for the good of generations” (Gelecek Nesiller İçin İyiliğe Öncülük Ediyoruz) amacında buluşan 50.000’den fazla kişiyi istihdam etmektedir. Daha fazla bilgiyi www.henkel.com adresinde bulabilirsiniz.