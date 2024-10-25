Hafta bitti, altın piyasasında ise ciddi bir hareketlilik yaşanmadı. Küçük iniş çıkışlarla seyreden altın piyasası hafta sonuna durağan girdi.Arda ŞARU / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Hafta başı 5 bin 100 Liradan işlem gören çeyrek altında küçük iniş çıkışlar yaşansa da haftayı 5 bin 100 lirayla kapattığını belirten Bursa Kapalı Çarşı esnaflarından Mehmet Sarraf, “Üç yıldır altın, yatırımcısına yüzde yüz oranını geçen kârlala kazandırıyor. Sene sonu öngörümüz 3 Bin TL civarındaydı ancak gram altın, sene sonu gelmeden bu fiyatı gördü. Bu yüzden sene sonu öngörümüzü revize ediyoruz. Altın sene sonuna kadar 3 bin 500 TL’yi görebilir.” dedi.

Sarraf ayrıca, 22 ayar gram altının hafta sonuna 2930 TL olarak girdiğini kaydederek, “Altın her zaman güvenli bir liman olarak karşımıza çıkıyor. Bu yıl da vatandaşlarımız sarrafi altınların yanı sıra Ajda bileziğini de yatırım yaptı”. ifadelerini kullandı.