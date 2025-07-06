İzmir’de günlerdir süren orman ve ot yangınları, birçok yurttaşın yaşamını derinden etkiledi.İZMİR (İGFA) - İzmir’de günlerdir süren orman ve ot yangınları, birçok yurttaşın yaşamını derinden etkiledi.Evler, tarlalar, zeytinlikler ve hayvan barınakları alevlere teslim olurken, Seferihisar’dan gelen bir haber yürekleri ısıttı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Orhanlı Mahallesi’nde yaşayan Seher Beydağ’ın yangın sırasında tahliye edemediği 100 tavuk, 2 bıldırcın, bir kedi ve bir köpeğini kurtararak güvenli bölgeye taşıdı. Hayvanlar, Işıkkent Köpek Bakımevi’nde tedavi ve bakıma alındıktan sonra Beydağ’a teslim edildi.

Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü’nde şef olarak görev yapan Nadiray Gürel de “Başkanımız sizin kısa sürede evlatlarınıza kavuşmanızı istedi. Biz de kavuşturduk. Hepimiz bu süreçte yurttaşların yaralarına merhem olmak için çalıştık. Yalnız değilsiniz. Biz her zaman sizi düşündük. Çocuklarınızla size mutluluklar” dedi.

MOBİL HİZMET ARACI SAHADA

Kentin her köşesinde görev yapan ve canlıların alevlerden etkilenmemesi için büyük özveri ile çalışan ekipler, yangının en çok etkilediği Ödemiş’te de birçok hayata dokundu. Ödemiş Belediyesi Hayvan Bakımevine yönelik tahliye kararının ardından, 119 köpek ve 36 kedi Ödemiş Belediyesi Hayvan Bakımevinden Kiraz Sahipsiz Hayvan Yerleşkesine tahliye edildi. 30 koyunu olan bir vatandaş araçlarla alınıp köyüne götürüldü. Bölgede HAYTAP tarafından oluşturulan çadırda bulunan 5 erişkin köpek, 1 yavru köpek ve 2 keçi alınarak Kiraz Belediyesi Sahipsiz Hayvan Yerleşkesine nakledildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yangın bölgesindeki hayvanların tedavisini de yapıyor. Mobil hizmet aracı ile sahada neredeyse 24 saat çalışan ekipler, hayvanların yaralarına merhem oluyor. Yine sahipsiz hayvanların beslenmesine de katkı sunuluyor.