İstanbul Valiliği, kent genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 - 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği'nce il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart tarihleri arasında alınan tedbir kararlarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

M2 Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı'nın, Taksim istasyonu, ikinci bir uyarıya kadar bütün seferlere kapatıldı.

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Hatırlanacağı gibi sabah saatlerinde Başkan İmamoğlu ile birlikte Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları da gözaltına alınmıştı.

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