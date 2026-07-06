Muharrem ayının geleneksel lezzeti aşure, zengin içeriğiyle besleyici bir tatlı olarak öne çıkarken, yüksek şeker ve kuruyemiş kullanımı nedeniyle kalori açısından da dikkat edilmesi gereken besinler arasında yer alıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur, aşure hazırlanırken ve tüketilirken dikkat edilmesi gereken noktaları anlatarak, daha sağlıklı bir aşure için önemli önerilerde bulundu.

İSTANBUL (İGFA) - Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur, aşureyi tatlandırmak için yüksek miktarda rafine şeker kullanmak yerine kuru üzüm, kuru kayısı, hurma, tarçın, nar taneleri ve mevsim meyvelerinden yararlanılabileceğini belirtti. Yaz aylarında şeftali gibi meyvelerin de doğal tat vermek amacıyla tercih edilebileceğini ifade eden Sungur, 'Böylece hem besin değeri artar hem de gereksiz kalori yükünün önüne geçilmiş olur.' dedi.

TARÇINLA ŞEKERİ AZALTIN

Tarçının kendine özgü aroması sayesinde aşureye yoğun bir lezzet kattığını belirten Sungur, bu sayede ilave şeker miktarının azaltılabileceğini söyledi. Tarçının aynı zamanda tatlının aromasını zenginleştirerek daha dengeli bir lezzet sunduğunu kaydetti. Kuru üzüm, kuru kayısı, incir ve hurma gibi meyvelerin doğal şeker içerikleri sayesinde aşureyi tatlandırırken ilave şeker ihtiyacını azalttığını ifade eden Sungur, bu besinlerin lif, potasyum ve vitamin-mineral yönünden de önemli katkılar sağladığını vurguladı.

NAR TANELERİ HEM LEZZET HEM ANTİOKSİDAN SAĞLIYOR

Aşureye eklenen nar tanelerinin hem görsel açıdan zenginlik kattığını hem de güçlü antioksidan içeriğiyle besin değerini artırdığını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur, nar sayesinde şeker ilavesine ihtiyaç duyulmadan daha zengin bir tat elde edilebileceğini söyledi.

Ceviz, badem ve fındık gibi kuruyemişlerin sağlıklı yağ, protein ve mineral açısından değerli besinler olduğunu hatırlatan Sungur, ancak enerji yoğunluklarının yüksek olması nedeniyle aşırı tüketimden kaçınılması gerektiğini belirtti. Kuruyemiş miktarının bir avuçla sınırlandırılmasının daha dengeli bir tercih olacağını ifade etti.

Sağlıklı malzemelerle hazırlanmış olsa bile büyük porsiyonların kalori alımını artırabileceğini belirten Sungur, yaklaşık 200 gramlık orta boy bir kase aşurenin tatlı ihtiyacını karşılamak ve enerji alımını kontrol altında tutmak için yeterli olduğunu söyledi.

AYNI GÜN BAŞKA TATLI TÜKETMEYİN

Aşure tüketilen günlerde baklava, şöbiyet, dondurma veya şerbetli tatlılar gibi ek tatlılardan kaçınılması gerektiğini dile getiren Sungur, tek tatlı tercihini aşureden yana kullanmanın günlük enerji alımını dengelemeye yardımcı olacağını ifade etti.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur, aşurenin ana öğünün hemen ardından değil, ara öğünde tüketilmesini önerdi. Şekersiz çay veya süt ürünleriyle birlikte tüketilen aşurenin daha uzun süre tokluk hissi sağlayabileceğini belirten Sungur, bu yaklaşımın kan şekerindeki ani dalgalanmaların önlenmesine de katkı sağlayabileceğini sözlerine ekledi.