Üsküdar Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı, gelecek yıl İtalya’da düzenlenecek olan Avrupa Erkek Basketbol Üniversiteler Ligi'ne katılmaya hak kazandı.İSTANBUL (İGFA) - Ankara’da düzenlenen 19. Türkiye Üniversiteler Yaz Spor Oyunları Süper Ligi’nde Üsküdar Üniversitesi takımları büyük başarıya imza attı.

Erkek Basketbol takımı Süper Lig Şampiyonu olurken, Kadın Voleybol takımı da Türkiye üçüncüsü oldu.

TAKIM İTALYA İÇİN HAZIRLANIYOR…

Üsküdar Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı 19. Türkiye Üniversiteler Süper Ligi Yaz Oyunları'nda şampiyonu olarak, gelecek yıl İtalya’da düzenlenecek olan Avrupa Erkek Basketbol Üniversiteler Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Kupayı Üsküdar Üniversitesi Erkek Basketbol takımı kaldırdı…

Finalde geçen yılın namağlup şampiyonu İstanbul Beykent Üniversitesi'ni 97-90 skorla mağlup eden Üsküdar Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı, 19. Türkiye Üniversiteler Yaz Spor Oyunları’nda kupayı kaldırdı.

19. Türkiye Üniversiteler Yaz Spor Oyunları Süper Liginde Üsküdar Üniversitesi Kadın Voleybol takımı da Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Üsküdar Üniversitesi Ankara’dan iki kupa ile dönmenin mutluluğunu ve sevincini yaşıyor. Takım oyuncuları sevinçle kupaları kaldırırken, Üsküdar Üniversitesi yöneticileri, emeği geçen her bir oyuncu ve teknik kadroyu kutladı. Bundan sonraki Avrupa yolculuğunda Üsküdar Üniversitesi Erkek Basketbol takımına üstün başarılar diledi.