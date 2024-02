Görüntüleme teknolojileri lideri Canon, Orta Doğu ve Türkiye iş stratejilerini, büyüme hedeflerini, kısa ve orta vadeli planlarını ele aldığı Tek Canon (One Canon) etkinliği kapsamında tüm iş ortakları ile bir araya geldi. "Tek Canon olarak Birlikte Daha Güçlüyüz" mottosuyla gerçekleştirilen etkinlik, Canon tarihinde ilk kez B2C ve B2B iş ortaklarını tek çatı altında buluşturmasıyla önemli bir rol oynuyor.

Hilton Bosphorus’ta gerçekleşen Tek Canon etkinliği; Canon Gelişmekte Olan Bölgeler (DRBG) B2B İş Birimi Direktörü Katsuhiko (Kyle) Fujino, Canon Orta Doğu ve Türkiye (CMET) Bölge Direktörü Subbu Hariharan, Canon Eurasia Ülke Direktörü Alexandre Emeryk, Canon Orta Doğu ve Türkiye B2C İş Birimi Direktörü Binoj Nair ve diğer bölge ve ülke yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. İki gün süren etkinlik boyunca Canon yöneticilerinin sunumlarıyla B2C ve B2B alanlarında tek bir Canon olarak 2024’te nasıl ilerleneceği, iş ortaklarının bu planlarda nasıl bir rol oynayacağı ve birlikte büyümenin önemi vurgulandı. Toplantılarda pazar gidişatı hakkında kısa ve orta vadedeki planlarını paylaşan Canon, iş ortaklarından beklentilerini ve onlara sağlayacağı katma değerleri de dile getirdi.

Her iki iş biriminin de 2023 yılında imza attığı başarıların paylaşılmasıyla başlayan etkinlik; gelecek dönem adına planlanan vizyonlar, stratejiler, pazar trendleri ve içgörülerin sunulmasıyla devam etti. Ayrıca paylaşılan veriler odağında Canon’un 2024 yılı için planladığı konumlandırma ve strateji kapsamında kanal ve büyüme odakları da ürün ailesi özelinde detaylandırıldı.

Etkinlikte; 2023 yılını hedeflediği bütçenin üzerinde, bir önceki yıla oranla çift haneli büyümeyle kapatan Canon’un, içerisinde bulunduğu EMEA bölgesinde en hızlı büyüyen organizasyon olma başarısı da iş ortaklarıyla paylaşıldı.

Canon Eurasia Ülke Direktörü Alexandre Emeryk, “2023 yılını önemli başarılar elde ederek ve vizyonumuz doğrultusunda büyüme kaydederek geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarılı sonuçlarda iş ortaklarımızın desteği ve onlarla geliştirdiğimiz değerli iş birlikleri büyük rol oynadı. 2024’te de yarının müşterisine hizmet etme taahhüdümüzün bir parçası olarak tüketici ve ticari ürün segmentlerinde çift haneli büyüme öngörürken henüz yatırım yapmadığımız birçok büyüme alanında da iş ortaklarımızla iş birliği içerisinde karşılıklı ilerlemeye devam edeceğiz” diyerek Canon’un 2024 yaklaşımından bahsetti.

Canon’un geçtiğimiz yıl B2B alanındaki önemli yenilik ve uygulamalarından da bahseden Alexandre Emeryk, online webinar serileri ve Canon Campus etkinliğiyle iş ortaklarının yetkinlikleri desteklemeye devam ettiklerini ifade etti. Canon Partner Programı’ndaki yeniliklere de ayrıca değinen Ülke Direktörü, Canon’un yazılım tarafında sağladığı üstün çözümlerle verilerin ve baskıların en güvenli ortamda saklanmasına ve paylaşılmasına imkân sağlayarak müşterilerine değer kattığını vurguladı.

Canon Orta Doğu ve Türkiye B2C İş Birimi Direktörü Binoj Nair, “2023 yılı Canon için olduğu gibi Canon Türkiye’nin B2C kategorisi için de çok başarılı geçti. B2C perspektifinden bakıldığında ürün lansmanları ve onları destekleyen çeşitli projelerle birçok değerli girişimimiz oldu. Görüntüleme alanında PowerShot V10, yeni aynasız kameralarımız, RF lenslerimiz yanında Adını Duyur (Make Your Mark) kampanyamız; baskı alanında ise Megatank, Maxify ve I-Sensys serisi ürünlerimizle birlikte Güzel olan Canon ile basılmayı hak ediyor (Print Beautiful) kampanyamız ve Canon Baskı Dünyası (Canon Print World) & Creative Park gibi uygulamalarımızla 2023’e damga vurduk. Bunun yanında profesyonel görüntüleme ürünlerimizin sektördeki çoklu uygulamalarını farklı sektörlere ve segmentlere yaklaştırmak amacıyla başlattığımız See No Limit etkinlik serisi ile ise sektör oyuncularının işlerine değer katacak eğitimler ve önemli networking fırsatları oluşturduk. Servis alanında yaptığımız önemli yatırımlar doğrultusunda uzaktan çözüm ve teşhis konusunda büyük ilerleme kaydederken, müşteri memnuniyeti oranımızda da gelişme sağladık. 2024 yılında da aynı heyecan ve kullanıcılarımızla en iyisini buluşturma arzumuzla, başarılarımıza odaklanmaya devam edeceğiz” diyerek Canon’un geçtiğimiz yıla ait başarılı projelerinden söz etti.

İş ortaklarına kazanım sağlamak amacıyla etkinliği soru-cevap paneli ile zenginleştiren Canon, iş ortakları ve bağımsız firma temsilcilerinin “Beklenen Pazar trendleri nelerdir, Canon kendini yeni gelişmelere karşı nasıl konumlayacak?” gibi sorularının yanıtlarını iş ortaklarıyla paylaştı.

Endüstriyel trendler ve sektörde gerçekleşen yeni gelişmeler ışığında iş ortaklarının aldığı aksiyonların, gelecek planlarının ve verimliliklerin artırılmasına yönelik yol haritalara da oturumda yer verildi. Bu kapsamda iş ortaklarının Canon ile mevcut güçlü iş birliğiyle gelecek süreçlerde de işlerine nasıl katma değer sağlayacağı ve bu kapsamdaki uygulamalarının ne olacağı konuşuldu.