Türk Hava Kuvvetleri’nin gururu Türk Yıldızları, kariyer günleri kapsamında Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi. Kültür Merkezi'ndeki söyleşide, pilotlar mesleklerine dair deneyimlerini paylaşırken gençlerin havacılığa dair sorularını yanıtladı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa'daki etkinliğe katılan 8 Türk Yıldızları pilotu, hava akrobasi ekibinin disiplinli çalışma süreçlerini, uçuş eğitimlerini ve havacılık mesleğinin gerekliliklerini detaylı bir şekilde anlattı.

Pilotlar, sadece teknik becerilerin değil, cesaret, ekip ruhu ve kararlılığın da bu meslekte önemli olduğunu vurguladı.

Söyleşiye katılım sağlayarak tarihi bir ana tanıklık ettiklerini dile getiren Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, ilçe tarihinde ilke imza atarak, Türk Yıldızlarını Mustafakemalpaşa'da ağırlamanın kendileri için bir onur olduğunu belirtti.

"Gökyüzündeki gururumuz, Türk Yıldızları ekibinde bugüne kadar Mustafakemalpaşa'dan yetişen iki pilotumuz görev yaparak bizleri onurlandırdı" diyen Başkan Erdem, "Sevgili öğrenciler, önünüzde önemli bir yol var. Kariyerinizi şekillendireceğiniz bu dönemde, hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için disiplin, azim ve cesaret en büyük yol haritanız olacaktır. Geleceğin bakanları, belediye başkanları, pilotları, avukatları, öğretmenleri ve doktorları sizlerin arasından çıkacaktır. Bugün hayallerinizin peşinden koşarken edindiğiniz bilgi ve deneyimler, yarının güçlü liderlerini, başarılı meslek sahiplerini şekillendirecektir" diye konuştu.

Öte yandan Türk Yıldızları Mustafakemalpaşa Gösteri Uçuşları 16 Mart Pazar Saat 15.00’da Mustafakemalpaşa Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.