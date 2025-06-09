Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 8 Haziran'da bin 369 planlı seferle günlük uçuş rekoru kırdıklarını duyurdu. Önceki rekor, bin 292 seferle Kurban Bayramı arife gününe aitti.İSTANBUL (İGFA) - Türk Hava Yolları (THY), operasyonel tarihinde yeni bir başarıya imza attı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 8 Haziran 2025 tarihinde bin 369 planlı sefer gerçekleştirerek en yüksek günlük uçuş sayısına ulaştıklarını açıkladı.

Ekşi, “Maşallah diyelim! Yeni rekor geldi. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor,” diyerek sevincini paylaştı.

https://twitter.com/BilalEksiTHY/status/1931996338750673104

Hatırlanacağı gibi önceki rekor, Kurban Bayramı arife gününde bin 292 seferle kırılmıştı.

THY’nin bu yeni rekoru, şirketin büyüme ve operasyonel kapasitesindeki artışın bir göstergesi olarak dikkat çekti