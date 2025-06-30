Balıkesir Gönen’de çiftçiler, su kıtlığı ve operasyonel zorluklara karşı tarım dronlarıyla yenilikçi çözümler üretiyor. XAG P100 Pro ile su ve pestisit kullanımı yarıya inerken verim artıyor.BALIKESİR (İGFA) - Türkiye önemli bir su sorunuyla boğuşuyor: 240 gölden 186'sı sadece 60 yıl içinde yok oldu. Süregelen bu çevresel baskı, yerel küçük ve orta ölçekli çiftçiler arasında yeniliklere yol açarken özellikle pirinç tarımının merkezi Balıkesir Gönen’de çiftçileri yenilik arayışına itti. Gökmen ailesi ve deneyimli çeltik üreticisi Hüseyin Armağan, su kıtlığı, yüksek maliyetler ve verim kayıplarına karşı XAG P100 Pro tarım dronlarını benimseyerek tarımda devrim yaratıyor.

KURAKLIK VE GELENEKSEL TARIMIN SINIRLARI

Pirinç tarımı, yoğun sulama ihtiyacı ve ani yağmurların tarlaları traktörler için erişilmez hale getirmesiyle zorlu bir denge gerektiriyor. Recep Gökmen, “Yağmur sonrası tarlalar çamur oluyor, traktörler giremiyor. Bazen 15 gün bekliyoruz, bu da ilaçlama zamanını kaçırıp verimi düşürüyor” diyor. Armağan ise geleneksel yöntemlerin mahsulleri ezdiğini, kimyasalların israf olduğunu ve işgücü bulmanın her yıl zorlaştığını belirtiyor. Türkiye’nin tarım sektörü, suyun yüzde 70’ini tüketirken, artan enerji maliyetleri ve piyasa dalgalanmaları küçük çiftçileri dar kâr marjlarına sıkıştırıyor.

DRONLARLA YENİ BİR DÖNEM

XAG P100 Pro tarım dronu, 50 kg taşıma kapasitesi, hassas püskürtme, gübreleme ve tohumlama özellikleriyle Gönen’de tarımı dönüştürüyor. Özgür Gökmen, “Dronu ayarlıyorum, kendi başına uçuyor ve tam kalktığı yere iniyor. Yorucu gece mesaileri ve mevsimlik işçi arayışı bitti” diyor. Armağan, eskiden günler süren işlerin artık saatler içinde tamamlandığını, drone’un engebeli arazilerde ve elektrik hatları altında bile güvenli çalıştığını vurguluyor. Yağmur sonrası tarlaya girmek için bekleme süresi 1-2 güne indi.

SU VE MALİYET TASARRUFU

Dronlar, su kullanımını dekarda 40 litreden 1-5 litreye, pestisit kullanımını ise 100 gramdan 40-60 grama düşürdü. Gübre ve tohumlar hassas bir şekilde uygulanıyor, israf önleniyor. Verimde yaklaşık yüzde 10 artış sağlayan bu teknoloji, mahsul sağlığını korurken kimyasal maruziyetini ve fidan hasarını azalttı. İşgücü ihtiyacı da daraldı; eskiden çok sayıda işçiye ihtiyaç duyan tarlalar artık 1-2 operatörle yönetiliyor.

Gönen’deki bu dönüşüm, kırsal topluluklar için daha iyi bir yaşam standardı ve gençler için tarımı cazip hale getiriyor.

Hüseyin Armağan, “Daha az atık, daha az hasar ve daha sağlıklı ekinler görüyoruz” derken, Recep Gökmen, “Dronlar, işçilik ve yakıt maliyetlerini düşürdü. Her şey tam gerektiği yerde” diyor.

Sağlam, kolay onarılabilir ve yerel destekli XAG dronları, çiftçilere üretime odaklanma imkânı sunuyor.