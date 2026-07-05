Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Türk Temsil Heyeti, Tuzla-Zenivice bölgesinde düzenlediği sağlık taraması ve diş muayenesiyle Bosna-Hersek vatandaşlarına sağlık hizmeti sundu.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen Sivil-Asker İş Birliği faaliyetleri kapsamında Bosna-Hersek'te anlamlı bir sağlık çalışması gerçekleştirildi.

Bosna-Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, Tuzla-Zenivice bölgesinde yaşayan vatandaşlara yönelik sağlık taraması ve diş muayenesi yaptı. Çalışmada bölge halkının temel sağlık kontrolleri gerçekleştirilirken, diş sağlığına ilişkin muayeneler de yapıldı. Yetkililer, insana dokunan her emeğin geleceğe bırakılan en değerli miras olduğu vurgusunu yaparak, bu tür faaliyetlerin dost ve kardeş ülkelerde sürdürüleceğini ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sivil-asker iş birliği kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin, insani yardım ve dostluk ilişkilerini güçlendirmeye devam ettiği belirtildi.