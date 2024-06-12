74 yıldır kapsayıcı ve çok yönlü nitelikli kalkınma odağında çalışmalarını sürdüren TSKB, 2023 yılında başlattığı ’11 İlde 11 Kütüphane’ projesi kapsamında yedinci okul kütüphanesini Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde bulunan Koru Köyü Hacı Ali Kaya İlkokulu ve Koru Ortaokulu’nda hizmete açtıANKARA (İGFA) - Sürdürülebilir gelecek için nitelikli kalkınma vizyonuyla çalışmalarını yürüten TSKB, 2025 yılına kadar tamamlamayı taahhüt ettiği ‘11 İlde 11 Kütüphane’ projesi kapsamında, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye ve Şanlıurfa’nın ardından yedinci TSKB 100. Yıl Cumhuriyet Kütüphanesi’ni Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde bulunan Koru Köyü Hacı Ali Kaya İlkokulu ve Koru Ortaokulu’nda hizmete açtı.

2023 yılının Eylül ayında ‘TSKB 100. Yıl Cumhuriyet Kütüphanesi’ adıyla Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde ilk okul kütüphanesini öğrencilerle buluşturan Banka, Diyarbakır’da açtığı yedinci zenginleştirilmiş okul kütüphanesi ile toplamda 5 bin 300 öğrenciyi 30 bine yakın kitapla buluşturdu.

Törende konuşan TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, TSKB olarak, hepimizi derinden sarsan 6 Şubat deprem felaketinin ardından odağımıza depremden etkilenen illerin ekonomik, sosyal ve kültürel olarak hızla toparlanmasını aldıklarını belirtti. Kalıcı iyileşmeyi sağlamak ve eğitimde fırsat eşitliğine destek olmak amacıyla başlattığımız bu anlamlı projemiz kapsamında yedinci okul kütüphanemizi Diyarbakır’da açtıklarını anlatan Bilgiç, "TSKB 100. Yıl Cumhuriyet Kütüphanelerimizle sürdürülebilir gelecek hayalimiz çerçevesinde nitelikli eğitimin gelişmesinde rol oynayabilmek ve çocuklarımızın sevincini paylaşmak geleceğe dair umutlarımızı da canlı tutuyor” dedi.