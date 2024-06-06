Tokat Belediyesi, sivrisinek ve larva ile mücadele çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Başkan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun açıklamalarıyla çalışmaların detaylarını öğrenin.Nurhan İÇMEZ - TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) - Tokat’ta sivrisinek, larva ve uçkun ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Tokat Belediyesi'nin yürüttüğü bu çalışmalar, halk sağlığını koruma ve şehirdeki yaşam kalitesini artırma hedefiyle sürdürülüyor. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yapılan ilaçlama çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başkan Yazıcıoğlu, "Sivrisinek, larva ve uçkun ile mücadelede her noktadayız. Ekiplerimiz tam gaz çalışıyor. Gece gündüz demeden, sıcak havaların etkisini göstermesiyle paralel olarak ilaçlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz," dedi.

İlaçlama çalışmaları, özellikle yaz aylarında artan sivrisinek ve larva popülasyonunun önüne geçmek amacıyla yoğunlaştırılmış durumda. Belediye ekipleri, belirlenen program çerçevesinde şehrin farklı bölgelerinde düzenli olarak ilaçlama faaliyetleri gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, su birikintileri, yeşil alanlar ve parklar gibi sivrisineklerin üreme alanları özellikle hedef alınıyor.

Sıcak havaların etkisiyle artan sivrisinek ve uçkun popülasyonu, Tokat halkını rahatsız etmemesi için belediye ekipleri tarafından titizlikle kontrol altına alınıyor. Başkan Yazıcıoğlu, "Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir yaz geçirmeleri için çalışıyoruz. Bu mücadele, sadece sivrisinekleri yok etmek değil, aynı zamanda hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla da büyük önem taşıyor," şeklinde konuştu.

Tokat Belediyesi'nin ilaçlama çalışmaları, modern ekipmanlar ve etkili ilaçlarla gerçekleştiriliyor. Ekipler, sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar çalışarak, şehrin dört bir yanını düzenli olarak ilaçlıyor. Bu çalışmalar, halkın da desteği ve duyarlılığı ile daha etkili bir şekilde yürütülüyor.

Vatandaşların sivrisinek ve larva ile mücadelede belediyeye destek olmaları ve çevre temizliğine dikkat etmeleri önem arz ediyor. Başkan Yazıcıoğlu, bu konuda halkın bilinçlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Her bireyin bu mücadelede sorumluluk alması, daha sağlıklı bir çevre için şarttır. Hep birlikte çalışarak bu sorunu en aza indirebiliriz," ifadelerini kullandı.

Tokat Belediyesi'nin sivrisinek ve larva ile mücadelesi, yaz boyunca aralıksız devam edecek. Vatandaşlar, bu süreçte herhangi bir sorunla karşılaştıklarında belediyeye başvurarak destek talep edebilirler.