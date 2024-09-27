Üniversite eğitimi için Tokat’a gelen öğrenciler, her yıl olduğu gibi bu yıl da toplu ulaşımda kullanılan elektronik kartlarını almak ve abonman işlemlerini yaptırmak için uzun kuyruklar oluşturmuştu. Ancak, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, bu soruna duyarsız kalmayarak önemli bir adım attı.Nurhan İÇMEZ / TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) - Başkan Yazıcıoğlu'nun talimatıyla, öğrencilerin yaşadığı bu zorlukların önüne geçmek amacıyla Tokart bürosu üniversite kampüsünede açıldı. Bu yenilikle birlikte öğrenciler, şehir merkezine gitmek zorunda kalmadan kampüs içerisinden toplu ulaşım kartı ve abonman işlemlerini kolayca halledebilecek.

ÖĞRENCİLERİN ÇİLESİ SON BULDU Her eğitim-öğretim yılı başında Tokat’a gelen öğrenciler, ilk iş olarak şehir içi ulaşımda kullanacakları elektronik kartlarını almak için uzun süre kuyrukta beklemek zorunda kalıyordu. Özellikle 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için şehre gelen üniversite öğrencileri, yurtlara yerleşir yerleşmez bu işlemleri yapmak zorundaydı. Ancak, işlemlerin aynı gün yapılması uzun kuyruklara ve beklemelere yol açıyordu.

Bu yıl da öğrencilerin yoğun talebi nedeniyle uzun kuyruklar oluşmuş, ancak Başkan Yazıcıoğlu'nun devreye girmesiyle bu çile son buldu. Kampüste kurulan yeni Tokart bürosu sayesinde öğrenciler, işlemlerini pratik bir şekilde kampüs içinde halledebilecek.