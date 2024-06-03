Tokat’ın En’leri Şevki Erek Ödül Töreninde Başkan Büyükakın’a jüri özel ödülü takdim edildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kocaeli Tokatlılar Federasyonu ve Tokat Gündem Medya Grubu işbirliği ile Tokat’ın En’leri Şevki Erek Ödül Töreni düzenlendi. Kocaeli Kongre Merkezinde düzenlenen bu özel programda Tokatlılar yöresel lezzetler, sahne performansları ve yerel müziklerle keyifli anlar yaşadı. “Şevki Erek Ödül Töreni” ile de taçlanan anlamlı gecenin en özel ödülü ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a verildi. Başkan Büyükakın’a Tokat Gündem Gazetesi sahibi Zekeriya Yılmaz ve Kocaeli Tokatlılar Federasyon Başkanı Hüseyin Şaşkın tarafından jüri özel ödülü takdim edildi. Ödül için teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Tokatlıların şehrimize kattığı zenginlik çok değerli” dedi.

Kaynak: igf