TMO Lidaş’ta 25 bin ton buğday alımı yapıldı ve depolar doldu. Evren şirketi depolarında 17 bin ton alım yapılırken, alımlar devam ediyor. Kapalı alanlar dolduğunda açık alanda depolamaya geçilecek.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Lidaş İşletme Müdürü Tarık Dinç, Lidaş depolarında gerçekleştirilen alımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Dinç, Lidaş depolarında şu ana kadar 25 bin ton ürün alındığını ve deponun dolduğunu belirtti.

Evren depolarında ise 17 bin ton buğday alımı gerçekleştirildiğini ve bu noktada alımların halen devam ettiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, kapalı alanlardaki depoların dolmasının ardından, buğday alımların açık alanlarda devam edeceği ifade edildi.

TMO yetkilileri, çiftçilerin mağdur olmaması adına alımlara aralıksız devam ettiklerini vurguladı.