Merkez Bankası başkanlığına Fatih Karahan atandı. Resmi Gazete'de Hafize Gaye Erkan'ın istifa ettiği değil görevden alındığı yazıyor.

Merkez Bankası Beşkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifa dilekçesinde af dilemesinin ardından kısa sürede yenrine atama yapıldı. Yapılan Atama Kararı Resmi Gazetede yayınlanarak yeni başkan olarak Başkan Yardımcısı Fatih Karahan açıklandı. Resmi Gazetedeki kararda Hafize Gaye Erkan'ın 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'inci maddesi gereğince görevden alınmış olunduğu kaydedildi. İşte Resmi Gazetede yazan karar...