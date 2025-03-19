Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesinin desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan kararla, 81 ilde tarım arazilerinin etkin kullanımı amacıyla bitkisel üretimin geliştirilmesine yönelik proje uygulanacağı bildirildi.

Kararla birlikte nadasa ayrılan ve işlemeli tarıma uygun olmayan alanların öncelikli olmak üzere, uygun tarımsal üretim yöntemlerinin kullanılması suretiyle bitkisel üretimin artırılmasına yönelik yatırım projelerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar da belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından hazırlanan ve bakanlıkça onaylanan bitkisel üretimin geliştirilmesi tarımsal hasılanın artırılmasına yönelik yatırım projelerine ilişkin hibe destekleri ise 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihlerini kapsayacağı kaydedildi.

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