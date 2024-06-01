Talas Belediyesi tarafından vatandaşlara yönelik sağlık bilgileri programları hız kesmeden devam ediyor.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Son olarak 30 Mayıs Dünya MS Günü’nde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Yetkin ve Kayseri Şehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Faruk Bolattürk, MS tanı ve tedavilerini anlattı.

Belediye Meclis Salonunda düzenlenen programa MS hastası ve yakınları katıldı.

BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Programın açılışı konuşmasını yapan ERÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kayseri MS Derneği Başkanı Doç. Dr. Mehmet Fatih Yetkin, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederken, halk arasında MS olarak bilinen Multiple Skleroz hastalığının beyin ve omuriliğin tam olarak bilinmeyen nedenden iltihaplanması olduğunu söyledi.

“HASTALIK KONTOROL ALTINA ALINMAYA BAŞLANDI”

Doç. Dr. Yetkin, günümüzde yapılan araştırmalarla hastalığın daha kontrol altına alınmaya başlandığını belirterek, “Kayseri’de üniversitemizde polikliniğimizin yanında Şehir Hastanemizde de poliklinik hizmeti veriliyor. 2023 yılı sonunda da Kayseri MS Derneği’ni kurarak hastalarımıza daha iyi iletişim imkanı sunmaya başladık. Tedavilerle hastalığın ataklarını ve yeni lekelerin oluşması ile plakların alevlenmesini engelliyoruz. Bu sonuçla hastanın yaşam kalitesini artırıyor. Sigara çok önemli bir risk faktörü. Hem hastalığın kötü gidişine hem de yorgunluğa sebep oluyor.” dedi.

HASTALIK BELİRTİLERİNE DİKKAT!

Kayseri Şehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Faruk Bolattürk ise MS hastalığının tam olarak belirgin bir nedeninin bulunmadığını ifade ederek, “Genetik sebepler, viral enfeksiyonlar ve çevresel sorunlar hastalığına neden olabilir. Dünyada yaklaşık 3 milyon MS hastası varken Türkiye’de 50-55 bin civarında hasta olduğu düşünülüyor. Ortalama 15-50 yaş aralığında görülüyor. Kadınlarda daha sık ortaya çıkıyor. Güneş ışığından az yararlanma, obezite ve sigara kullanımı hatta pasif içicilik bile hastalık nedenleri arasında yer alıyor. En çok his kaybı ve karıncalanma, kuvvetsizlik, yorgunluk, halsizlik, yürümede zorlanma, beceri kaybı, boyun hareketinde elektriklenme, denge kaybı, baş dönmesi, görme kaybı, konuşma bozukluğu, idrar, büyük abdest ve cinsel bozukluklar şeklinde belirtiler görülüyor.” ifadelerini kullandı.