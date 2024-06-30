ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan paylaşımda, "Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor!" ifadelerine yer verildi.

Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor!Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 4 PKK’lı teröristi etkisiz… pic.twitter.com/03pgjcnDD0— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 30, 2024