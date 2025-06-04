TÜİK'in 2024 yılı verileri, su ürünleri sektöründe avcılıktaki düşüşe rağmen yetiştiriciliğin büyümeye devam ettiğini ortaya koydu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı su ürünleri üretim verilerini açıkladı. Toplam üretim yüzde 7,6 azalarak 933 bin 194 ton olurken, avcılık yüzde 21,6 geriledi, yetiştiricilik ise yüzde 3,7 arttı. Hamsi, avlanan balıklarda liderliğini korudu.

Su ürünleri istatistiklerine göre, Türkiye’nin toplam su ürünleri üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,6 azalarak 933 bin 194 ton olarak gerçekleşti.

Üretimin yüzde 61,8’i yetiştiricilikten, yüzde 31,1’i deniz balıkları avcılığından, yüzde 3,5’i diğer deniz ürünlerinden ve yüzde 3,6’sı iç su ürünleri avcılığından elde edildi.

AVCILIKTA DÜŞÜŞ, HAMSİ ZİRVEDE

Avcılık yoluyla üretim yüzde 21,6 azalarak 356 bin 70 ton oldu.

Deniz ürünleri avcılığı yüzde 23,3 gerilerken, iç su ürünleri avcılığı yüzde 0,2 artış gösterdi. Avlanan deniz balıkları 290 bin 68 ton olarak kaydedildi. Hamsi, 153 bin 175 tonla en çok avlanan tür olurken, onu 49 bin 278 tonla palamut ve 17 bin 818 tonla sardalya izledi.

Yetiştiricilik üretimi yüzde 3,7 artarak 577 bin 124 ton’a ulaştı. Bunun yüzde 70,3’ü (405 bin 742 ton) denizlerde, yüzde 29,7’si (171 bin 382 ton) iç sularda gerçekleşti. İç sularda 170 bin 905 tonla alabalık, denizlerde ise 165 bin 55 tonla levrek ve 155 bin 279 tonla çipura en çok yetiştirilen türler oldu.