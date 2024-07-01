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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) yaz kurslarında ilk ders zili çaldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde ailelerin ve öğrencilerin merakla beklediği yaz kursları başladı. Adapazarı, Karasu, Sapanca, Geyve, Akyazı Sosyal Gelişim Merkezleri (SGM) yaz kurslarında 7-14 yaş öğrencilere yönelik zengin içeriklerle dolu atölyelerde ilk ders zili çaldı.

6 BİN ÖĞRENCİ YAZ KURSLARINA KATILIYOR

Öğrenciler eğlenirken öğreneceği, yaz tatilini verimli bir şekilde geçireceği SGM yaz kurslarında, Satranç, Gitar, Bağlama, Dikkat Atölyesi, İngilizce, Akıl Oyunları, Drama, Ukulele, Tasarım, Kuran-ı Kerim ve Değerler Eğitimi, Robotik ve Kodlama, Mutfak, Gezi, Resim ve Halk Oyunları gibi 15 farklı branşta eğitimler verilmeye başlandı. 6 hafta sürecek yaz kurslarında 6 bin den fazla öğrenci eğitim alacak.

Kaynak: igf