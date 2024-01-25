TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden çalışma hayatına dair kanun teklifinin, işçi emekli aylıklarına yapılacak artışın yüzde 49,25'e çıkarılmasını düzenleyen maddesi meclisten geçti.
24 Ocak'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı, ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltiyoruz" demişti.
Teklifin Genel Kurul'da olduğunu belirten Işıkhan, "Kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra oluşan aylık farkları yaklaşık bir hafta içerisinde emeklilerimizin hesabına yatmış olacak" açıklamasında bulunmuştu.